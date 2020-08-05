Беларусь закупит 1,21 млн тонн российской нефти в августе

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Потребности белорусских НПЗ в нефти в августе – 1 миллион 370 тысяч тонн углеводородного сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом российские нефтекомпании подтвердили поставку 1 миллиона 200 тысяч тонн, из которых 77 тысяч придет железнодорожным транспортом. Остальное – по нефтепроводу.





Беларусь также продолжит закупки морских партий нефти в рамках объявленной политики диверсификации поставок. Поскольку в августе начинается плановый ремонт на Новополоцком НПЗ, основной объем переработки возьмет на себя Мозырский НПЗ.