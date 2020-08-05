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Беларусь закупит 1,21 млн тонн российской нефти в августе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Потребности белорусских НПЗ в нефти в августе – 1 миллион 370 тысяч тонн углеводородного сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом российские нефтекомпании подтвердили поставку 1 миллиона 200 тысяч тонн, из которых 77 тысяч придет железнодорожным транспортом. Остальное – по нефтепроводу.
Беларусь также продолжит закупки морских партий нефти в рамках объявленной политики диверсификации поставок. Поскольку в августе начинается плановый ремонт на Новополоцком НПЗ, основной объем переработки возьмет на себя Мозырский НПЗ.
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Новости Беларуси. Потребности белорусских НПЗ в нефти в августе – 1 миллион 370 тысяч тонн углеводородного сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При...
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