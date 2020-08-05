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Вырос индекс конфликтогенности новостных выпусков государственных телеканалов
05.08.2020 18:24 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
tv-synergy.ru
Индекс конфликтогенности новостных выпусков госТВ вырос до 3,9 баллов за счет многочисленных сюжетов о готовности противостоять внутренним угрозам силовым путем.
Об этом говорится в мониторинге государственного ТВ за неделю 27 июля – 2 августа, который представила команда Media IQ в сотрудничестве с Пресс-клубом Беларусь и Sense Analytics.
Как отмечается в мониторинге, в минувшую неделю 62% сюжетов в вечерних эфирах госТВ содержали выраженные идеологические нарративы – то есть были идеологически ангажированы. Их новостная повестка следовала за графиком президента. При этом госканалы показывали, что Лукашенко занят решением проблем людей, а не предвыборными баталиями.
Намного более выраженной стала установка использовать любые средства, включая военную силу, для противодействия оппонентам внутри страны. Наряду с этим, телевидение продолжило создавать образ массовой поддержки президента жителями регионов.
Традиционными нарративами оставались апологетика опекающего государства (патернализм), сильной народной власти, сохранения «того, что имеем» и противопоставление всего этого хаосу за рубежом.
При этом индекс конфликтогенности новостных выпусков госТВ вырос до 3,9 баллов за счет многочисленных сюжетов о готовности противостоять внутренним угрозам силовым путем. На место регулярным атакам на Виктора Бабарико и «Белгазпромбанк» пришли нападки на Валерия Цепкало и предложенную его женой Вероникой белую ленту как символ противников власти.
В то же время индексы плюрализма и реформаторских ориентаций оказались на самом низком уровне за все время мониторинга. Редкими исключениями были сюжет о изменениях правил поступления в вузы и репортаж о споре жителей минских домов за детскую площадку.
Зато вырос уровень координации информполитики (7,7 баллов). Некоторые сюжеты повторялись почти дословно, как, например, освещение отъезда Цепкало из страны, пишет
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Индекс конфликтогенности новостных выпусков госТВ вырос до 3,9 баллов за счет многочисленных сюжетов о готовности противостоять внутренним угрозам силовым путем.
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