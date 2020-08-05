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Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами взрыва в Бейруте

05.08.2020 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Около 250 тысяч жителей остались без крова из-за мощного взрыва в порту ливанского Бейрута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке жертв – более 100 человек, раненых – свыше 4000.

Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами взрыва в Бейруте

Как сообщает МИД нашей страны, сведений о пострадавших белорусах в результате ЧП нет. Многие государства вызвались помочь Ливану в этой непростой ситуации. В Бейрут отправляют спасателей и медперсонал.

«Сила удара отбросила меня от входа в магазин». Что говорят местные жители о взрыве в ливанском Бейруте

Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами взрыва в Бейруте

Соболезнования и слова поддержки руководству Ливана, а также родным и близким погибших направил Александр Лукашенко. Президент отметил, что печальное известие о многочисленных жертвах в порту Бейрута в Беларуси восприняли с большой болью.

«Его последствия будут стоить нам миллиарды долларов». Что происходит в Бейруте после мощного взрыва

Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами взрыва в Бейруте

Последствия жуткого происшествия действительно катастрофические. Размер ущерба оценивают в сумму до 5 миллиардов долларов.   

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Около 250 тысяч жителей остались без крова из-за мощного взрыва в порту ливанского Бейрута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке жертв – более 100...
 
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