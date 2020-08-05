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Лукашенко дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону

05.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщает БЕЛТА.

Интервью продолжалось около двух с половиной часов. Подробно затрагивались вопросы взаимоотношений белорусского лидера с бывшими и действующими главами других государств, ситуация в регионе, включая конфликт в Украине, внешнеполитическая тематика. В центре внимания были и вопросы внутреннего развития Беларуси, проходящая избирательная кампания. Президент рассказал о белорусском опыте в борьбе с пандемией, откровенно ответил на многие вопросы личного характера, в том числе о взаимоотношениях в семье, поделился некоторыми воспоминаниями из детства.

Лукашенко дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону

По завершении интервью Дмитрий Гордон поделился впечатлениями от общения с главой белорусского государства и признался, что давно хотел сделать с ним интересное человеческое интервью. «Очень рад, что сегодня это получилось. Два с половиной часа неформального общения, искреннего разговора о судьбах Беларуси, Украины, вообще человечества. Мне беседа показалась необыкновенно интересной, увлекательной, — сказал он. — Мне было интересно живое, глаза в глаза человеческое общение. Я очень доволен, что так и произошло, очень доволен результатом».

Лукашенко дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Журналист особо отметил огромный опыт Александра Лукашенко, который вел переговоры с разными мировыми лидерами, был свидетелем многих исторических событий.

Лукашенко дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Дмитрий Гордон — основатель и глава одного из самых популярных и влиятельных в Украине общественно-политических интернет-изданий «ГОРДОН», которое входит в топ-15 новостных СМИ Украины. Ведет несколько каналов на YouTube («Дмитрий Гордон» и «В гостях у Гордона»), где общее количество подписчиков достигает более 2,2 млн. В 1995 году основал и возглавил газету «Бульвар Гордона», которая до настоящего времени является одним из самых массовых украинских еженедельников. С 1996 года ведущий популярной программы «В гостях у Дмитрия Гордона» на различных украинских телеканалах.-0-

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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщает БЕЛТА. Интервью продолжалось около двух с...
 
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