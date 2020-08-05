Выборы. Как проходит второй день досрочного голосования в аг. Больтиники?

Источник материала: Вороновская газета





Во второй половине дня корреспонденты «ВГ» посетили Больтиникский участок для голосования №5. Участок расположен в здании местного культурно-туристического центра. Здесь ожидают 551 избирателя. Впервые проголосуют пять молодых людей, для которых подготовлены сувениры. Участковую комиссию для голосования возглавил Артур Поцько, в пятый раз он принимает участие в избирательной кампании.







— В этом году на работе избирательной комиссии сказалась сложившаяся в стране эпидситуация, — прокомментировал Артур Чеславович. — Мы принимаем меры предосторожности, чтобы и члены комиссии, и электорат чувствовали себя защищенными. При входе на участок для голосования установлен дозатор с антисептиком, чтобы избиратели смогли обработать руки. Они также могут воспользоваться и одноразовыми перчатками и масками, которые есть в наличии на участке для голосования. Необходимые защитные средства имеются у всех членов комиссии. Своевременно проводится обработка поверхностей и полов, проветривание помещения.







Средствами индивидуальной защиты не преминули воспользоваться первые избиратели в послеобеденное время — жители деревни Любарты. Вместе с односельчанами на участок для голосования приехала и Галина Ивановна Войцеховская. Воскресенье женщина планирует провести с родными — навестить сына, который живет в агрогородке Погородно.







— Как в народе говорят, я — за бацьку, — была откровенной Галина Ивановна. — Не раз сравнивала жизненный уровень людей у нас, Беларуси, и на Украине. Да, соседи выбрали нового президента, но, к сожалению, улучшения у них, как не было, так и нет.







Семейные обстоятельства привели на досрочное голосование и Людмилу Юрьевну Чиркову из Больтиник. Воскресенье, 9 августа, для женщины особая дата — свое 35-летие отметит зять.

Следом пришла отдать свой голос и экономист КСУП «Элит-Агро Больтиники» Ольга Суцкель.







— В основной день выборов Президента Республики Беларусь буду занята производственными вопросами. На 9 августа выпадает по графику дежурство. Буду следить за тем, чтобы уборка проходила качественно, а потери были минимальными, — рассказала она. — В сельхозпредприятии работаю уже десять лет. Поэтому понимаю всю важность уборочной страды — хлеб должен быть на столе у каждого белоруса. И наше хозяйство вносит свой посильный вклад в общий каравай. Хочу, чтобы оно и дальше крепко стояло на ногах, а свой выбор делаю в пользу стабильной Беларуси.











Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.