ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Это самый волнительный полёт в моей жизни». Белорусские лётчики отрабатывают посадку военных самолётов на трассу М1

05.08.2020 19:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские военные летчики отработали посадку самолетов (штурмовиков и истребителей) на аэродромный участок трассы М1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране проходит первый этап оперативно-тактических учений с воздушно-военными силами и войсками противовоздушной обороны.

«Это самый волнительный полёт в моей жизни». Белорусские лётчики отрабатывают посадку военных самолётов на трассу М1

«Это самый волнительный полёт в моей жизни». Белорусские лётчики отрабатывают посадку военных самолётов на трассу М1

По легенде, диверсионно-разведывательная группа проникла на охраняемую территорию аэродромного участка дороги и пытается сорвать посадку самолетов. Вертолет Ми-24 наносит авиаудар по противнику, а из Ми-8 десантируется воздушно-поисковая штурмовая группа. В ходе боя один военнослужащий ранен. На подмогу спешит вертолет с медицинским модулем.

«Это самый волнительный полёт в моей жизни». Белорусские лётчики отрабатывают посадку военных самолётов на трассу М1

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Выполняя задачи в воздухе, мы сохраняем авиацию. Этот эпизод выполнили хорошо. У нас были некоторые сомнения. Все почему? Потому что особенность этого участка дороги вы видите, справа, слева дороги густой лес. Это оказывает очень существенное воздействие на аэродинамику самолета.

«Это самый волнительный полёт в моей жизни». Белорусские лётчики отрабатывают посадку военных самолётов на трассу М1

На аэродромный отрезок трассы приземлились многофункциональные истребители Су-25 и МиГ-29. Впервые посадку на учебно-тренировочном самолете вне аэродрома совершил курсант 4-го курса авиационного факультета Военной академии.

«Это самый волнительный полёт в моей жизни». Белорусские лётчики отрабатывают посадку военных самолётов на трассу М1

Артем Черницкий, курсант 4 курса авиационного факультета Военной академии Беларуси:
Это был самый волнительный полет в моей жизни после первого тренировочного, первого выполненного. Подготовка была довольно глубокая, основательная.

«Это самый волнительный полёт в моей жизни». Белорусские лётчики отрабатывают посадку военных самолётов на трассу М1

Отметим, подобные тренировки проводятся в Беларуси с 2007 года. Так, в 2016 году пилоты впервые на постсоветском пространстве посадили штурмовик Су-25 на дорогу в ночных условиях. Такие учения поддерживают мастерство летчиков, а также боеспособность ВВС Беларуси.

Люди в материале: Игорь Голуб, Артем Черницкий

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусские военные летчики отработали посадку самолетов (штурмовиков и истребителей) на аэродромный участок трассы М1, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выборы. Как проходит второй день досрочного голосования в аг. Больтиники?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика