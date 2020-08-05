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«Садили здесь деревья». Николай Козеко прогулялся по Минску и показал двор, в котором вырос
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главный тренер национальной команды Беларуси по фристайлу Николай Козеко прогулялся по столице и показал родные места. Как для него, так и для отечественного фристайла.
В новый столичный дом семья будущей звезды белорусского фристайла заселилась в 1957-м году. Это здание стало в своём роде первооткрывателем во дворе – соседние дома тогда еще строились. Об этом Николай Козеко рассказал в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:
Вот мой подъезд – 3-й подъезд, 3-й этаж, квартира №21. Даже по сей день помню номер телефона.
Вот это бомбоубежище – мы в подвал ходили, спускались туда, прятались – это было времяпрепровождение наших малышей. Мне было 7 лет, когда сюда переехали.
Вот в этой беседке, она примерно на том же месте и стояла, мы собирались, когда дождь был, – там мяч гоняли, когда дождь начинался, прятались и в футбол там гоняли.
Одной из точек маршрута тренера стала школа олимпийского резерва по прыжкам на батуте и акробатике. К слову, это одно из первых спортивных сооружений, построенных в столице. Сейчас оно находится на проспекте Машерова, 2, а раньше это была Парковая магистраль – место было спортивной меккой того времени. Здесь в 1985-м году начал развиваться фристайл.
Николай Козеко:
Учебно-тренировочный центр «Фристайл», аналогов которому нет в мире, распахнул свои двери для профессиональных спортсменов и любителей отдыха на воде в 2015-м году. Это первый закрытый комплекс, позволяющий тренироваться круглый год.
Николай Козеко:
И всё же, как признаётся Николай Козеко, он часто заглядывает в здание школы олимпийского резерва по прыжкам на батуте и акробатике – называет его своей альма-матер. На проспекте Победителей располагаются и другие знаковые спортивные объекты столицы. Это тот же Дворец спорта, футбольные манежи и теннисные корты.
Николай Козеко:
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Новости Беларуси. Главный тренер национальной команды Беларуси по фристайлу Николай Козеко прогулялся по столице и показал родные места. Как для него, так и для...
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