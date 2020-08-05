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«Садили здесь деревья». Николай Козеко прогулялся по Минску и показал двор, в котором вырос

05.08.2020 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главный тренер национальной команды Беларуси по фристайлу Николай Козеко прогулялся по столице и показал родные места. Как для него, так и для отечественного фристайла.

В новый столичный дом семья будущей звезды белорусского фристайла заселилась в 1957-м году. Это здание стало в своём роде первооткрывателем во дворе – соседние дома тогда еще строились. Об этом Николай Козеко рассказал в программе «Минск и минчане» на СТВ.

«Садили здесь деревья». Николай Козеко прогулялся по Минску и показал двор, в котором вырос

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:   
Ностальгия здесь такая сумасшедшая. Деревья были очень маленькие тогда, в те времена, многие из которых я уже даже не знаю, может, какое-то из них даже садили. А вот этот дом наш – мы заселились в него в 1957-м году. Здесь была игровая площадка, спортивная. Сейчас её перенесли. Деревья, конечно... Так заросло всё, такой двор стал уютный, приятный, интересный. Ностальгия всё равно берёт.    

«Садили здесь деревья». Николай Козеко прогулялся по Минску и показал двор, в котором вырос

Вот мой подъезд – 3-й подъезд, 3-й этаж, квартира №21. Даже по сей день помню номер телефона.

«Садили здесь деревья». Николай Козеко прогулялся по Минску и показал двор, в котором вырос

Вот это бомбоубежище – мы в подвал ходили, спускались туда, прятались – это было времяпрепровождение наших малышей. Мне было 7 лет, когда сюда переехали.

«Садили здесь деревья». Николай Козеко прогулялся по Минску и показал двор, в котором вырос

Вот в этой беседке, она примерно на том же месте и стояла, мы собирались, когда дождь был, – там мяч гоняли, когда дождь начинался, прятались и в футбол там гоняли.

Одной из точек маршрута тренера стала школа олимпийского резерва по прыжкам на батуте и акробатике. К слову, это одно из первых спортивных сооружений, построенных в столице. Сейчас оно находится на проспекте Машерова, 2, а раньше это была Парковая магистраль – место было спортивной меккой того времени. Здесь в 1985-м году начал развиваться фристайл.

«Садили здесь деревья». Николай Козеко прогулялся по Минску и показал двор, в котором вырос

Николай Козеко:
Для меня здесь началось всё с 1961 года. Открылось это здание, и мой тренер Леонид Иосифович Лившиц набрал первую группу, которая начинала своё совершенствование в акробатике. Здесь был воспитан, кроме великих фристайлистов и знаменитых батутистов, еще и наш великий гимнаст Виталий Щербо, 6-кратный олимпийский чемпион. Вся моя спортивная жизнь связана с этим зданием. Вплоть до того момента, как мы, фристайлисты, переехали на свою базу, которая построена в аквапарке на ул. Сурганова, 4а.

«Садили здесь деревья». Николай Козеко прогулялся по Минску и показал двор, в котором вырос

Николай Козеко: «Только самые способные, самые дерзкие, самые любители адреналина идут во фристайл»

Учебно-тренировочный центр «Фристайл», аналогов которому нет в мире, распахнул свои двери для профессиональных спортсменов и любителей отдыха на воде в 2015-м году. Это первый закрытый комплекс, позволяющий тренироваться круглый год.

«Садили здесь деревья». Николай Козеко прогулялся по Минску и показал двор, в котором вырос

Николай Козеко:
Это мой второй дом. Мы долго шли к тому, чтобы построили место, где будут базироваться спортсмены. Здесь люди отдыхают, наслаждаются, и тренируются фристайлисты.

Козеко о центре по фристайлу: «Наш трамплин уникален по всему миру»

И всё же, как признаётся Николай Козеко, он часто заглядывает в здание школы олимпийского резерва по прыжкам на батуте и акробатике – называет его своей альма-матер. На проспекте Победителей располагаются и другие знаковые спортивные объекты столицы. Это тот же Дворец спорта, футбольные манежи и теннисные корты.  

«Садили здесь деревья». Николай Козеко прогулялся по Минску и показал двор, в котором вырос

Николай Козеко:
Если говорить о школе фристайла, которая сейчас есть, раньше она только зарождалась, белорусская приняла и сохранила самое лучшее. Наша школа фристайла одна из ведущих в мире, четыре золотые олимпийские медали.

А о том, почему Николай Козеко выбрал фристайл – читайте здесь.

Люди в материале: Николай Козеко, Леонид Лившиц, Виталий Щербо

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Главный тренер национальной команды Беларуси по фристайлу Николай Козеко прогулялся по столице и показал родные места. Как для него, так и для...
 
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