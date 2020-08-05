Под Березой два лейтенанта спасли тонущих в карьере подростков

Источник материала: Виртуальный Брест

На меловом карьере под Березой лейтенанты Иван Прилепа и Егор Лиша спасли тонущих подростков, сообщает пресс-служба Минобороны.





3 августа возле мелового карьера вблизи Березы Иван и Егор услышали крики о помощи двух тонувших мальчиков.

Лейтенанты бросились в воду, вытащили подростков отвезли их и в центральную районную больницу. Там подросткам оказали необходимую помощь и отпустили домой.