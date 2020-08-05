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Под Березой два лейтенанта спасли тонущих в карьере подростков

05.08.2020 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На меловом карьере под Березой лейтенанты Иван Прилепа и Егор Лиша спасли тонущих подростков, сообщает пресс-служба Минобороны.


3 августа возле мелового карьера вблизи Березы Иван и Егор услышали крики о помощи двух тонувших мальчиков.

Лейтенанты бросились в воду, вытащили подростков отвезли их и в центральную районную больницу. Там подросткам оказали необходимую помощь и отпустили домой.

 
 
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  На меловом карьере под Березой лейтенанты Иван Прилепа и Егор Лиша спасли тонущих подростков, сообщает пресс-служба Минобороны. 3 августа возле мелового карьера...
 
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