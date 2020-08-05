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Под Березой два лейтенанта спасли тонущих в карьере подростков
05.08.2020 18:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На меловом карьере под Березой лейтенанты Иван Прилепа и Егор Лиша спасли тонущих подростков, сообщает пресс-служба Минобороны.
3 августа возле мелового карьера вблизи Березы Иван и Егор услышали крики о помощи двух тонувших мальчиков.
Лейтенанты бросились в воду, вытащили подростков отвезли их и в центральную районную больницу. Там подросткам оказали необходимую помощь и отпустили домой.
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На меловом карьере под Березой лейтенанты Иван Прилепа и Егор Лиша спасли тонущих подростков, сообщает пресс-служба Минобороны. 3 августа возле мелового карьера...
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