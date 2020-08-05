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Завтрашний митинг Тихановской в Минске запретили: угадайте с одного раза, почему
Источник материала: KYKY>
Минские власти запретили кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской организовывать большой митинг-концерт в парке Дружбы народов. Об этом
Как следует из письма, которое Тихоновская получила от Мингорисполкома, агитационную встречу устраивать нельзя, потому что в это время на площадке состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожных войск.
Напомним, 4 августа доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова подала в ЦИК и Мингорисполком жалобы на решение города занимать площадки, отведенные для предвыборной агитации, своими мероприятиями.
Мингорисполком молчал сутки, и сегодня Ковалькова
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Минские власти запретили кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской организовывать большой митинг-концерт в парке Дружбы народов. Об этом пишут наши...
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