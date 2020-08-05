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Завтрашний митинг Тихановской в Минске запретили: угадайте с одного раза, почему

05.08.2020 19:28 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минские власти запретили кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской организовывать большой митинг-концерт в парке Дружбы народов. Об этом пишут наши коллеги The Village Беларусь.

Как следует из письма, которое Тихоновская получила от Мингорисполкома, агитационную встречу устраивать нельзя, потому что в это время на площадке состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожных войск. 

Напомним, 4 августа доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова подала в ЦИК и Мингорисполком жалобы на решение города занимать площадки, отведенные для предвыборной агитации, своими мероприятиями.

Мингорисполком молчал сутки, и сегодня Ковалькова заявила в беседе с TUT.by: «Мы подали вчера жалобу в Мингорисполком, но ответа и реакции нет до сих пор, поэтому мы двигаемся по своему плану: митинг в парке Дружбы народов будет». Вскоре после публикации новостей в СМИ о том, что встреча с Тихановской и объединенным штабом не отменяется, стало известно об ответном письме Мингорисполкома.

 
Теги: Новости
 
 
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Минские власти запретили кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской организовывать большой митинг-концерт в парке Дружбы народов. Об этом пишут наши...
 
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