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Появились «добрые» дорожные знаки, отремонтировали дорогу. Что изменилось в благоустройстве Стародорожского района?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проблема, которая решена на местном уровне. В деревне Новины Стародорожского района заасфальтировали дорогу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Об этом ранее просили местные жители. Теперь здесь ровное полотно.
Большое событие для маленького населенного пункта. В деревне Новины положили асфальт. Километр дороги. Теперь и на велосипеде разогнаться можно, и машина едет тихо, и до остановки идти комфортно.
Сейчас местные жители надеются, что скоро асфальт появится и на других участках дороги. Половина улицы все еще засыпана гравием.
Так получилось, что часть дороги находится под контролем дорожной службы, а за оставшуюся отвечают коммунальники.
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Появились «добрые» дорожные знаки, отремонтировали дорогу. Что изменилось в благоустройстве Стародорожского района?
Новости Беларуси. Проблема, которая решена на местном уровне. В деревне Новины Стародорожского района заасфальтировали дорогу, сообщили в программе «Минщина» на...
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