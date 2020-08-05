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Тела мужчины и женщины найдены в квартире в Гродно

05.08.2020 18:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Следователи выясняют обстоятельства убийства, которое произошло в одной из квартир в Гродно, сообщили в Следственном комитете.

В настоящее время рассматриваются несколько версий. Одна из них – 45-летний мужчина нанес супруге множественные удары, от которых она умерла, а затем он, находясь в ванной комнате, совершил суицид.

Отмечается, что в квартире также нашли 12-ллетнюю дочь погибших. У нее тоже обнаружены телесные повреждения. Девочку отвезли в больницу. Как ребенок получил повреждения, в настоящее время устанавливают следователи.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия возбуждено уголовное дело по статье «убийство». На месте убийства изъяты ряд следов и объектов, назначены необходимые экспертизы, допрошены свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

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Теги: Гродно
 
 
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Следователи выясняют обстоятельства убийства, которое произошло в одной из квартир в Гродно, сообщили в Следственном комитете. В настоящее время рассматриваются...
 
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