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Тела мужчины и женщины найдены в квартире в Гродно
Источник материала: ОНТГродно" class="one-news__figure-img">
Следователи выясняют обстоятельства убийства, которое произошло в одной из квартир в Гродно, сообщили в Следственном комитете.
В настоящее время рассматриваются несколько версий. Одна из них – 45-летний мужчина нанес супруге множественные удары, от которых она умерла, а затем он, находясь в ванной комнате, совершил суицид.
Отмечается, что в квартире также нашли 12-ллетнюю дочь погибших. У нее тоже обнаружены телесные повреждения. Девочку отвезли в больницу. Как ребенок получил повреждения, в настоящее время устанавливают следователи.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия возбуждено уголовное дело по статье «убийство». На месте убийства изъяты ряд следов и объектов, назначены необходимые экспертизы, допрошены свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.
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Следователи выясняют обстоятельства убийства, которое произошло в одной из квартир в Гродно, сообщили в Следственном комитете. В настоящее время рассматриваются...
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