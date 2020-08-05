Источник материала: Новости Волковыска

Кандидат в президенты Светлана Тихановская и лидеры объединенного штаба Мария Колесникова и Вероника Цепкало записали видеообращение ко всем избирателям Беларуси.

В видео они рассказывают, как себя вести, если будут проблемы с интернетом или если вам на участке попытаются запретить сфотографировать бюллетень. А также призывают сделать три шага:

1. Зарегистрироваться на платформе «Голос» для альтернативного подсчета голосов, рассказывать о ней всем знакомым, родителям, помочь в регистрации пожилым людям. Большое количество участников поможет оценить действительные результаты выборов.

2. Носить белую ленту – символ честности и перемен. Голосовать строго 9 августа.

3. Проверить бюллетень в день голосования: на нем должно быть не менее двух подписей. Проголосовав, сфотографировать лист с двух сторон, а фото прислать боту платформы «Голос».

«Многие хотят перемен, но не все понимают, что именно надо сделать. Эти три шага помогут нам провести честные выборы и узнать результат, подсчитанный самими избирателями», – заявили лидеры объединенного штаба.

Президентские выборы состоятся в Беларуси 9 августа.