Кандидат в президенты Светлана Тихановская и лидеры объединенного штаба Мария Колесникова и Вероника Цепкало записали видеообращение ко всем избирателям Беларуси.
В видео они рассказывают, как себя вести, если будут проблемы с интернетом или если вам на участке попытаются запретить сфотографировать бюллетень. А также призывают сделать три шага:
1. Зарегистрироваться на платформе
2. Носить белую ленту – символ честности и перемен. Голосовать строго 9 августа.
3. Проверить бюллетень в день голосования: на нем должно быть не менее двух подписей. Проголосовав, сфотографировать лист с двух сторон, а фото прислать боту платформы «Голос».
«Многие хотят перемен, но не все понимают, что именно надо сделать. Эти три шага помогут нам провести честные выборы и узнать результат, подсчитанный самими избирателями», – заявили лидеры объединенного штаба.
Президентские выборы состоятся в Беларуси 9 августа.