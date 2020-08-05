Задержание 33 боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси: кому и зачем выгоден инцидент с наемниками?

Источник материала: ОНТ

Одна из самых резонансных тем минувшей недели, попытки проанализировать которую продолжаются, – это задержание в Беларуси 33 боевиков частной военной компании Вагнера.

Нет сомнения, что это серьезный вызов, как назвал его Президент, – очень опасный и сильный сигнал. Он касается как поддержания национальной безопасности (особенно в такой напряженный период в жизни любого государства, как выборы). А ещё тут тонкая грань – разобраться с этим вопросом и при этом не позволить заинтересованным использовать ситуацию как повод рассорить два народа и два государства.

Кому и зачем выгоден этот кейс с наемниками и почему этот инцидент гораздо серьезнее, чем его пытаются представить некоторые из российских и даже наших экспертов? Это обсудили гости студии «ОбъективНо»: независимый военный эксперт Александр Павловский, директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский, политический аналитик Алексей Дзермант, а также декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин.

Подробности – в программе «ОбъективНо».





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