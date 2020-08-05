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Депутат Виталий Уткин: «Общество и депутаты должны давать молодым людям оценки за их поступки»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Предвыборные баталии вызвали в обществе споры по широкому кругу вопросов. Активности им добавило и Послание Президента.
Что о демографической ситуации в стране, о семейных ценностях и ответственности юного поколения думают эксперты программы «
Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Олег Романов, член Совета Республики:
Алексей Беляев, политолог:
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Предвыборные баталии вызвали в обществе споры по широкому кругу вопросов. Активности им добавило и Послание Президента. Что о демографической...
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