Источник материала: Новости Волковыска

В будущей пятилетке в Беларуси намерены создать 29 межрегиональных комплексов по переработке мусора. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев 5 августа, сообщает пресс-служба правительства.

«Это позволит сортировать весь мусор, который затем пройдет углубленную переработку. Фактически все полученное сырье будет использовано для изготовления плитки, бортов и других изделий, которые применяются в ЖКХ», – пояснил вице-премьер.

Один из таких объектов хотят возвести возле Новополоцка. Сюда будут свозить отходы из самого города, а также Полоцкого, Ушачского и Россонского районов. На полигоне установят производство, которое будет перерабатывать максимальный спектр отходов. Проект планируют запустить в 2023 году.