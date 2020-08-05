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Бейрут после взрыва – фото из космоса: многие здания уничтожены до основания, в эпицентре образовался кратер

05.08.2020 19:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бейрут после взрыва – фото из космоса: многие здания уничтожены до основания, в эпицентре образовался кратер

«Роскосмос» на своей странице «Вконтакте» опубликовал фотографии с последствиями взрыва в порту Бейрута 4 августа. 

Снимок был сделан российским спутником дистанционного зондирования Земли «Канопус-В». На фото видно, что практически все постройки возле эпицентра взрыва уничтожены до основания. РБК отметило, что на месте склада, где хранились взрывоопасные вещества, образовался кратер, его заполнила морская вода.


Напомним, мощный взрыв, землетрясение от которого ощущали даже на Кипре, прогремел в районе морского порта. Его причиной стала детонация 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившихся без соблюдения необходимых мер безопасности. По последним данным, в результате взрыва погибли более 100 человек, пострадали более 4000, а около 250 тыс. человек остались без жилья. 

Город объявлен районом бедствия, на две недели введен режим чрезвычайного положения, а 5 августа в Бейруте – день общенационального траура

Ряд стран предложили свою помощь Ливану, ущерб уже оценили в $5 миллиардов.

Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Ливана в связи с многочисленными жертвами взрыва в Бейруте. 

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«Роскосмос» на своей странице «Вконтакте» опубликовал фотографии с последствиями взрыва в порту Бейрута 4 августа.  Снимок был сделан российским спутником...
 
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