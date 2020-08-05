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Бейрут после взрыва – фото из космоса: многие здания уничтожены до основания, в эпицентре образовался кратер
Источник материала: ОНТ
Снимок был сделан российским спутником дистанционного зондирования Земли «Канопус-В». На фото видно, что практически все постройки возле эпицентра взрыва уничтожены до основания.
Напомним,
Город объявлен районом бедствия, на две недели введен режим чрезвычайного положения, а 5 августа в Бейруте –
Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Ливана в связи с многочисленными жертвами взрыва в Бейруте.
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Бейрут после взрыва – фото из космоса: многие здания уничтожены до основания, в эпицентре образовался кратер
«Роскосмос» на своей странице «Вконтакте» опубликовал фотографии с последствиями взрыва в порту Бейрута 4 августа. Снимок был сделан российским спутником...
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