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Цена нефти Brent превысила $45 впервые с марта

05.08.2020 13:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Цена нефти Brent превысила впервые с марта

Стоимость нефти марки Brent поднялась до 45 долларов за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефть Brent росла на 1,46% до 45,08 доллара за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 1,51% до 42,33 доллара за баррель.

ФОТО: ru.investing.com

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Стоимость нефти марки Brent поднялась до 45 долларов за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов. Цена октябрьских фьючерсов на...
 
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