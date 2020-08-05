|
Цена нефти Brent превысила $45 впервые с марта
Источник материала: ОНТ
Стоимость нефти марки Brent поднялась до 45 долларов за баррель впервые с 6 марта,
Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефть Brent росла на 1,46% до 45,08 доллара за баррель.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 1,51% до 42,33 доллара за баррель.
ФОТО: ru.investing.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость нефти марки Brent поднялась до 45 долларов за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов. Цена октябрьских фьючерсов на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)