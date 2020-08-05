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В Минске реконструируют Дворец спорта
05.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске реконструируют Дворец спорта. Объект посетил вице-премьер страны Игорь Петришенко. В Республиканском центре олимпийской подготовки по игровым видам спорта тренируются национальные команды по бадминтону, баскетболу, волейболу, футболу.
Залы оснастят новым оборудованием. А возле Дворца спорта появятся площадки с тренажерами. Заниматься на них смогут не только профессиональные спортсмены, но и все желающие.
«Все, что нужно от государства, создано. Дело за спортсменами. Чтобы они прославляли честь нашей страны на спортивных площадках и добивались наиболее высоких результатов хотя бы по тому примеру, который мы продемонстрировали на вторых Европейских играх, показав нашу сплоченность и хорошие результаты», – сказал Петришенко.
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Объект посетил вице-премьер страны Игорь Петришенко.
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