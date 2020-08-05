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Уткин рассказал о жизни на яхте Абрамовича

05.08.2020 20:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский спортивный комментатор и журналист Василий Уткин на своем YouTube-канале поделился впечатлениями от того, что происходило на яхте российского миллиардера Романа Абрамовича во время чемпионата Европы по футболу 2004 года в Португалии.


Уткин рассказал, что «довольно плотно» общался с Абрамовичем в начале 2000-х. По словам спортивного комментатора, именно тогда российский миллиардер заболел футболом и решил приобрести английский клуб «Челси». На покупку его вдохновило посещение легендарного матча между «Манчестер Юнайтед» и «Реалом».

Журналист уточнил, что побывал в гостях у Романа Аркадьевича во время Евро-2004 в Португалии. Тогда у предпринимателя было две яхты, на которых царила «дачная» атмосфера.

— Жизнь на двух яхтах была похожа примерно на дачную жизнь, когда вы понимаете, люди утром обсуждают, что мы будем делать сегодня с обедом, а вчера соседи ходили на рыбалку, и у них есть сом, кажется, они собираются варить уху. Вот ровно таким же точно образом строился день на лодке, — рассказал спортивный комментатор.


Роман Абрамович. Фото: Reuters

Во время разговора с бизнесменом Уткин спросил, сможет ли яхта доплыть до Карибских островов. На это миллиардер заявил, что его судно может в любой момент «поплыть вокруг света и ничего ему не будет».

Кроме того, журналист отметил, что в один из вечеров ужинал с Абрамовичем на лодке. Мужчинам подавали обычную домашнюю еду и не самое дорогое вино.

А на следующий день, после ужина в ресторане на островке, который представлял из себя «три шалаша» с длинными столами, миллиардер спокойно сфотографировался с украинкой, работавшей там посудомойкой. На женщина была промокшая в районе груди футболка, но миллиардера это не смутило. «Это была всецело дачная жизнь», — подытожил Уткин.

— Это было довольно по-домашнему. А потом я прочел в газете, что будто бы в этот вечер Роман снял целый ресторан для себя и своей жены. Якобы они никогда не садятся в одну машину, потому что боятся покушения… А это был вечер, когда я ужинал с Романом, — вспоминает Уткин.

Он отметил, что всем было видно, что они садились в одну машину и ехали куда угодно.

— Соотношение мифов и реальности меня до такой степени восхищало, что не мог оторваться от этой истории. В конце концов я оказался на лодке достаточно надолго. Я комментировал матч в Коимбре, играла сборная Англии, — пояснил комментатор.

Уткин добавил, что все гости на яхтах общались с бизнесменом достаточно близко и «в ироничной, но вежливой» манере. По словам комментатора, у самого Абрамовича чувство юмора «гораздо выше среднего».

 
 
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