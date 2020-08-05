ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дмитрий Гордон об Александре Лукашенко: «Это мастодонт. Это человек, который 26 лет руководит государством в центре Европы»

05.08.2020 20:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. После беседы с Президентом Дмитрий Гордон поделился впечатлениями от общения с Александром Лукашенко и признался, что давно хотел взять у белорусского лидера интересное человеческое интервью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Гордон об Александре Лукашенко: «Это мастодонт. Это человек, который 26 лет руководит государством в центре Европы»

Дмитрий Гордон, журналист (Украина):
Два с половиной часа общения – абсолютно неформального, неформатного искреннего разговора. Мне показалась эта беседа необыкновенно интересной, увлекательной. Я увидел живого человека перед собой, с которым очень интересно говорить.

Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону: «Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, мой пятачок этой земли, Беларусь – это всё»

Человека, который застал очень многих выдающихся мировых лидеров, который вел с ними переговоры, общался с ними, который стал свидетелем очень многих событий геополитических. И, конечно, который имеет свою точку зрения на целый ряд вопросов.

Дмитрий Гордон об Александре Лукашенко: «Это мастодонт. Это человек, который 26 лет руководит государством в центре Европы»

Это мастодонт. Это человек, который 26 лет руководит государством в центре Европы. Нет ни одного человека сегодня в Европе, кто руководил бы государством больше его. Это уже красноречиво говорит о том, что это политик мирового масштаба.

Дмитрий Гордон об Александре Лукашенко: «Это мастодонт. Это человек, который 26 лет руководит государством в центре Европы»

Дмитрий Гордон – основатель и глава одного из самых популярных общественно-политических интернет-изданий «ГОРДОН» в Украине, которое входит в топ-15 новостных СМИ этой страны. Кроме того, он ведет несколько каналов на YouTube, где общее количество подписчиков – более 2 миллионов человек. На счету Дмитрия Гордона более тысячи интервью с известными людьми, в том числе политиками.

Люди в материале: Дмитрий Гордон, Александр Лукашенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. После беседы с Президентом Дмитрий Гордон поделился впечатлениями от общения с Александром Лукашенко и признался, что давно хотел взять у...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выборы-2020. Что важно знать избирателю, рассказали эксперты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика