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Выборы-2020. Что важно знать избирателю, рассказали эксперты

05.08.2020 19:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выборы-2020. Что важно знать избирателю, рассказали эксперты

В это воскресенье, 9 августа, в Беларуси пройдут президентские выборы, а на неделе уже началось досрочное голосование.

Оно для тех, кто в основной день будет находиться не по месту своего жительства. Для кого-то это возможность выбрать время, удобное для него лично, чтобы без общего ажиотажа спокойно и вдумчиво сделать свой выбор.

Наверняка, есть и другие мотивы. Так или иначе все мы ждем кульминации избирательного марафона, в котором было так много страстей.

А тем временем выборы – это то, где разум важней эмоций. Что еще важно, рассказали гости студии «ОбъективНо»: директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский и декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин.

Подробности – в программе «ОбъективНо».


 

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В это воскресенье, 9 августа, в Беларуси пройдут президентские выборы, а на неделе уже началось досрочное голосование. Оно для тех, кто в основной день будет...
 
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