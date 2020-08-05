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Рачков: в следующей пятилетке особое внимание в Беларуси уделят равномерному развитию регионов
05.08.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В следующей пятилетке особое внимание в Беларуси уделят равномерному развитию регионов, особенно сельских. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков во время рабочей поездки в Дрибинский район, сообщает БЕЛТА.
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Во время рабочей поездки сенатор встретился с депутатами Дрибинского районного и председателями сельских советов депутатов, посетил ОАО «Дрибин-Агро». Парламентарий признался, что его порадовал позитивный настроений людей, хотя у них немало забот: уборка урожая, электоральная кампания, подготовка детей к школе. «Их волнует не только политическая тематика, но и очень обыденные житейские вопросы», — отметил Сергей Рачков. Он сравнил такой спокойный рассудительный настрой с политическим балабольством в городах. Сенатор предположил, что занимающимся им людям нужно чаще бывать на селе, в поле, где работают белорусские крестьяне.
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В следующей пятилетке особое внимание в Беларуси уделят равномерному развитию регионов, особенно сельских. Об этом сегодня журналистам заявил председатель...
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