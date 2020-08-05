Рачков: в следующей пятилетке особое внимание в Беларуси уделят равномерному развитию регионов

Источник материала: Вороновская газета





В следующей пятилетке особое внимание в Беларуси уделят равномерному развитию регионов, особенно сельских. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков во время рабочей поездки в Дрибинский район, сообщает БЕЛТА.

Делая отсылку к Посланию Президента белорусскому народу и Национальному собранию, Сергей Рачков отметил, что в следующей пятилетке особое внимание будет уделено равномерному развитию регионов. «Качество жизни сельского населения будет подниматься до уровня городского. Это справедливая постановка вопроса и очень актуальная задача, — подчеркнул он. — Уверен, что государство будет все больше внимания уделять сельским населенным пунктам».

Во время рабочей поездки сенатор встретился с депутатами Дрибинского районного и председателями сельских советов депутатов, посетил ОАО «Дрибин-Агро». Парламентарий признался, что его порадовал позитивный настроений людей, хотя у них немало забот: уборка урожая, электоральная кампания, подготовка детей к школе. «Их волнует не только политическая тематика, но и очень обыденные житейские вопросы», — отметил Сергей Рачков. Он сравнил такой спокойный рассудительный настрой с политическим балабольством в городах. Сенатор предположил, что занимающимся им людям нужно чаще бывать на селе, в поле, где работают белорусские крестьяне.

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