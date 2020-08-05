Пожар в ОАЭ: горит крупнейший рынок страны (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В Объединенных Арабских Эмиратах в городе Аджман горит один из крупнейших рынков страны, сообщает Telegram-канал «Протесты в мире».

Едкий дым от горящего рынка идет в сторону города Аджман. Власти эвакуировали близлежащие больницы. Пока остановить огонь не получается.

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