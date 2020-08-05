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Предварительно: остальным задержанным дали мелкие штрафы и отпустили
05.08.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
После суда над областным координатором Движения «За Свободу» Виталием Амельковичем стало известно о судьбе других случчан. Об этом SG сообщил местный житель, который весь день находился у здания суда Слуцкого района, чтобы поддержать задержанных.
Сегодня все, кроме Амельковича, которому
Список:
Ещё несколько человек остаются в ИВС - вероятно, суды в отношении них пройдут завтра.
Информация уточняется.
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После суда над координатором Движения «За Свободу» Виталием Амельковичем стало известно о судьбе других случчан. Об этом SG сообщил местный житель, который весь...
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