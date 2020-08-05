Предварительно: остальным задержанным дали мелкие штрафы и отпустили

Источник материала: Слуцк Город





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После суда над областным координатором Движения «За Свободу» Виталием Амельковичем стало известно о судьбе других случчан. Об этом SG сообщил местный житель, который весь день находился у здания суда Слуцкого района, чтобы поддержать задержанных.

Сегодня все, кроме Амельковича, которому дали 5 суток ареста, получили небольшие штрафы и были отпущены.

Список:

Буткевич М. 2 базовые

Кульбицкий В. 3 базовые

Глазков В 3 базовые.

Петрович Е 3 базовые

Калюшкин Д 3 базовые

Крепскийй В 3 базовые

Мацеля Д 3 базовые

Крот И 3 базовые

Мелешко В. 2 базовые

Шкурский А. 3 базовые

Ещё несколько человек остаются в ИВС - вероятно, суды в отношении них пройдут завтра.

Информация уточняется.



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