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Медики и милиционеры уговорили девушку не прыгать с моста в Гродно
Источник материала: ОНТГродно" class="one-news__figure-img">
Медики и милиционеры уговорили девушку не прыгать с моста в Гродно. Видео спасения размещено в
5 августа днем в центре Гродно девушка хотела спрыгнуть с моста. Граждане, очевидцы инцидента, сообщили об этом сотрудникам Департамента охраны.
Как спасали девушку, можно посмотреть на видео:
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Медики и милиционеры уговорили девушку не прыгать с моста в Гродно. Видео спасения размещено в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой. 5...
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