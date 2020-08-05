Источник материала: ОНТ

Гродно" class="one-news__figure-img">

Медики и милиционеры уговорили девушку не прыгать с моста в Гродно. Видео спасения размещено в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой .

5 августа днем в центре Гродно девушка хотела спрыгнуть с моста. Граждане, очевидцы инцидента, сообщили об этом сотрудникам Департамента охраны.



Девушка выглядела встревоженно, а когда увидела милиционеров, попросила не приближаться, иначе она спрыгнет вниз. Однако медикам и милиционерам удалось отговорить ее и предотвратить трагедию.

Как спасали девушку, можно посмотреть на видео:





Сейчас жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. Как оказалось, причина такого поступка – ссора с близкими.

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