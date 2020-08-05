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Медики и милиционеры уговорили девушку не прыгать с моста в Гродно

05.08.2020 20:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Медики и милиционеры уговорили девушку не прыгать с моста в Гродно. Видео спасения размещено в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

5 августа днем в центре Гродно девушка хотела спрыгнуть с моста. Граждане, очевидцы инцидента, сообщили об этом сотрудникам Департамента охраны.

Девушка выглядела встревоженно, а когда увидела милиционеров, попросила не приближаться, иначе она спрыгнет вниз. Однако медикам и милиционерам удалось отговорить ее и предотвратить трагедию.

Как спасали девушку, можно посмотреть на видео:



Сейчас жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. Как оказалось, причина такого поступка – ссора с близкими.

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Теги: Гродно
 
 
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Медики и милиционеры уговорили девушку не прыгать с моста в Гродно. Видео спасения размещено в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой. 5...
 
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