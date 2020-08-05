Явка на досрочное голосование по выборам президента в Беларуси ко второму дню достигла 5%

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси второй день досрочного голосования на выборах президента. Избирательные участки открыты в 36-ти странах. Высока ли явка, расскажет корреспондент «МИР 24» Ксения Гибеж.

Явка на досрочное голосование в Беларуси ко второму дню составила почти 5%. Всего же, по данным ЦИК, в списке избирателей около семи миллионов человек. Больше всего проголосовавших в Гомельской и Витебской областях. Не отстает и столица.

«Я пришла, потому что всегда голосую досрочно. Мало ли что случится. Может, в основной день я не смогу прийти»; «Это мое право сегодня. Поэтому решил отдать голос за своего кандидата», – сказали избиратели.

Сделать выбор заранее может любой. При себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность: студенческий или военный билет, удостоверение госслужащего, водительские права.

«Досрочное голосование в нашей современной эпидемиологической ситуации позволяет обезопасить себя, придя на участки в тот день, когда там меньше всего людей», – отметил заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Иван Толкач.

В стране открыты больше 5,5 тысяч избирательных участков. Еще 44 за границей – в 36-ти странах. Сделать свой выбор можно с 10 утра до семи вечера. В избирательных комиссиях отмечают: второй день голосования проходит активно.

«Вчерашняя речь президента произвела серьезное впечатление на граждан Беларуси, на избирателей. Я убежден, что это активизирует участие в выборах. Я уверен, что выступление существенно повысит количество людей, которые придут на избирательные участки – либо на досрочное голосование, либо непосредственно в день выборов», – заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных.

Досрочное голосование завершится в субботу. А в воскресенье, 9 августа, в день выборов президента Республики Беларусь избирательные участки будут работать с 8 утра и до 8 вечера.

