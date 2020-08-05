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Костевич: Минтруда прорабатывает механизмы продвижения добровольного пенсионного страхования

05.08.2020 20:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство труда и социальной защиты прорабатывает механизмы продвижения добровольного пенсионного страхования. Об этом сообщила сегодня министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, комментируя корреспонденту БЕЛТА Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Костевич: Минтруда прорабатывает механизмы продвижения добровольного пенсионного страхования

"В Беларуси действуют две системы: солидарная (распределительная) и накопительное добровольное пенсионное страхование. Накопительной системе уже 17 лет, но развивается она медленно. Сегодня у нас только около 5% занятых в экономике участвуют в добровольной накопительной системе", - сказала Ирина Костевич.

Проблему она видит в том, что такой формат пенсионного страхования носит в основном только корпоративный характер, когда компания страхует своих работников. "Хотелось бы, чтобы сами люди более активно участвовали", - пояснила она.

Выгода понятна: чем раньше человек войдет в эту систему, тем больше накопит дополнительного дохода к пенсии. "Вся политика страхования - это зона ответственности Министерства финансов. Есть ряд экономических стимулов, чтобы привлечь граждан к системе добровольного пенсионного страхования. Мы отрабатываем и новые механизмы, потому что понимаем: чтобы обеспечить достойную старость, которая включает и достойную пенсию, необходимо не только государственное пенсионное обеспечение, т.е. солидарная система, но и накопительная, - добавила Ирина Костевич. - Поэтому максимально надо развивать пенсионную грамотность. Донести до людей информацию, чтобы добровольное пенсионное страхование получило новое развитие".

Она подчеркнула: движение в этом направлении не означает ликвидации солидарной системы.

 
 
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  Министерство труда и социальной защиты прорабатывает механизмы продвижения добровольного пенсионного страхования. Об этом сообщила сегодня министр труда и...
 
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