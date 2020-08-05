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«Решил проголосовать досрочно, потому что все уже устали от этих информационных противоборств»

05.08.2020 21:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Голосовать 5 августа пришел и этот молодой капитан, заместитель командира инженерно-саперной бригады в Слониме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для потомственного военного чувство ответственности – семейная ценность.

«Решил проголосовать досрочно, потому что все уже устали от этих информационных противоборств»

Нынешнюю избирательную кампанию спокойной назвать, очевидно, нельзя. И твердая позиция белорусов, уверен Кирилл Клинов, лучшая защита от таких нападений.

«Решил проголосовать досрочно, потому что все уже устали от этих информационных противоборств»

Кирилл Клинов, заместитель командира инженерно-саперного батальона войсковой части № 33933:
Выходные, как и у многих людей, у меня спланированы – будем отдыхать с семьей за городом. Поэтому решил сделать свой выбор сегодня. Решил проголосовать досрочно, потому что все уже устали от этих информационных противоборств. Сделал свой гражданский выбор. Я уверен, что мой голос учтется.

«Решил проголосовать досрочно, потому что все уже устали от этих информационных противоборств»

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Люди в материале: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень, Кирилл Клинов, Александр Добриян

 
 
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Новости Беларуси. Голосовать 5 августа пришел и этот молодой капитан, заместитель командира инженерно-саперной бригады в Слониме, сообщили в программе Новости «24...
 
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