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«Решил проголосовать досрочно, потому что все уже устали от этих информационных противоборств»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Голосовать 5 августа пришел и этот молодой капитан, заместитель командира инженерно-саперной бригады в Слониме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для потомственного военного чувство ответственности – семейная ценность.
Нынешнюю избирательную кампанию спокойной назвать, очевидно, нельзя. И твердая позиция белорусов, уверен Кирилл Клинов, лучшая защита от таких нападений.
Кирилл Клинов, заместитель командира инженерно-саперного батальона войсковой части № 33933:
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Новости Беларуси. Голосовать 5 августа пришел и этот молодой капитан, заместитель командира инженерно-саперной бригады в Слониме, сообщили в программе Новости «24...
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