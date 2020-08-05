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«Я всегда использую свой шанс прийти заблаговременно». Анатолий Ярмоленко проголосовал досрочно на выборах Президента

05.08.2020 21:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Для многих белорусов досрочное голосование – уже знаковая и весьма удобная возможность сделать свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я всегда использую свой шанс прийти заблаговременно». Анатолий Ярмоленко проголосовал досрочно на выборах Президента

Сделать свой выбор заранее решил и Анатолий Ярмоленко. Для артиста конец недели, как правило, самый рабочий. Из-за плотного гастрольного графика не раз случалось голосовать и вдали от родины: и в Москве, и Нью-Йорке. Оставаться патриотом просто, когда уверен в своих чувствах.

«Я всегда использую свой шанс прийти заблаговременно». Анатолий Ярмоленко проголосовал досрочно на выборах Президента

«Я всегда использую свой шанс прийти заблаговременно». Анатолий Ярмоленко проголосовал досрочно на выборах Президента

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Я всегда использую свой шанс прийти заблаговременно, где бы я ни находился, в какой стране. Я всегда за мирную и процветающую Беларусь. Она вот здесь, она уже построена.

«Я всегда использую свой шанс прийти заблаговременно». Анатолий Ярмоленко проголосовал досрочно на выборах Президента

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Люди в материале: Анатолий Ярмоленко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень, Александр Добриян

 
 
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Новости Беларуси. Для многих белорусов досрочное голосование – уже знаковая и весьма удобная возможность сделать свой выбор, сообщили в программе Новости «24...
 
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