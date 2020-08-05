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Поздравления и неприятные сюрпризы: как прошел 39-й день рождения Меган Маркл?

05.08.2020 21:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поздравления и неприятные сюрпризы: как прошел 39-й день рождения Меган Маркл?

Герцогиня Сассекская Меган Маркл накануне отпраздновала свой 39-й день рождения, и он прошел довольно противоречиво для именницы.

Маркл отметила праздник дома, в США, тихо и без бурных вечеринок, поскольку супруга принца Гарри не любит в таком стиле отмечать именины.

Несмотря на охлаждение в отношениях с родственниками мужа и отказ от королевских обязанностей, ее поздравили с днем рождения все старшие члены монаршей семьи. Королева Елизавета II поделилась в этот день в соцсетях снимком, где она изображена вместе с Маркл во время их первого совместного официального мероприятия.

Под фото было опубликовано довольно сухое поздравление герцогине.

«Желаю герцогине Сассекской счастливого дня рождения!»

Затем Маркл поздравили принц Уильям и Кейт Миддлтон на своей странице в Instagram.

Также пожелания счастливого дня рождения оставили в соцсетях отец принца Гарри принц Чарльз и его супруга Камилла.

Однако были и неприятные сюрпризы для жены принца Гарри. Так, в день ее рождения, с официального сайта британской королевской семьи удалили расширенную биографию Меган Маркл, оставив лишь краткое описание ее жизни. Поклонники герцогини восприняли этот факт как месть монаршего семейства Меган Маркл, поскольку биографии остальных представителей семьи остались подробными.

И это не единственное омрачившее день рождения Маркл событие. Так, в эфире британского телевидения исковеркали имя Меган, когда поздравляли ее. 

Так, во время утреннего шоу на канале ITV телеведущая Кристин Лэмппард решила напомнить зрителям, что 4 августа Меган Маркл отмечает 39-летие. В это время на экранах появилось изображение герцогини и титр с именем, однако оно было написано неправильно.

Вместо «Happy Birthday Meghan» на экране было «Happy Birthday Megan» (исчезла буква «h»).

Поклонники Маркл наводнили соцсети гневными комментариями, отметив, что это все явно пример враждебного отношения британцев к супруге принца Гарри и явное проявление неуважения. 

Фото: Fox News

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл накануне отпраздновала свой 39-й день рождения, и он прошел довольно противоречиво для именницы. Маркл отметила праздник дома, в...
 
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