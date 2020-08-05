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За мирную страну и безопасность. Белорусы рассказывают, почему голосуют досрочно на президентских выборах

05.08.2020 21:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Досрочное голосование продолжается в Беларуси и за ее пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 августа на участках вновь оживленно. Люди спешат сделать выбор и таким образом высказать свою гражданскую позицию.

Кто-то воскресенье, 9 августа, проведет на службе, кто-то будет отдыхать на природе. Но отдать свой голос за наше общее будущее сейчас особенно важно. Тем более накануне, 4 августа, белорусы четко услышали суть происходящего в нашей стране.

За мирную страну и безопасность. Белорусы рассказывают, почему голосуют досрочно на президентских выборах

За мирную страну и безопасность. Белорусы рассказывают, почему голосуют досрочно на президентских выборах

В Послании народу и парламенту Президента прозвучало самое главное – важно не потерять Беларусь. Вот и сегодня этот посыл избиратели поддерживают на досрочном голосовании.

Александр Добриян продолжит.

Избирательным правом в Беларуси обладают 6 миллионов 800 тысяч человек. Анастасия Задруцкая ряды избирателей пополнила в этом году. Для того чтобы проголосовать впервые в жизни, девушка приехала в родной Гомель из Минска.

За мирную страну и безопасность. Белорусы рассказывают, почему голосуют досрочно на президентских выборах

Анастасия Задруцкая, жительница Гомеля:
Я гомельчанка, но сейчас учусь в Минске в университете БГУФК. Закончила первый курс. Мне 18, и я в первый раз голосовала. Я голосовала за мирную страну и, главное, за безопасность.

За мирную страну и безопасность. Белорусы рассказывают, почему голосуют досрочно на президентских выборах

За мирную страну и безопасность. Белорусы рассказывают, почему голосуют досрочно на президентских выборах

Все участки для голосования, а их в Беларуси около 6 тысяч, оборудованы по всем канонам избирательного законодательства. Нюанс года 2020-го – дополнительные меры безопасности.

За мирную страну и безопасность. Белорусы рассказывают, почему голосуют досрочно на президентских выборах

Ирина Андрейчикова, заместитель председателя участковой избирательной комиссии:
На входе можно продезинфицировать руки специальными средствами. Члены комиссии оснащены масками, перчатками. Всё в достаточном количестве, чтобы сохранить здоровье наших избирателей и членов комиссии.

За мирную страну и безопасность. Белорусы рассказывают, почему голосуют досрочно на президентских выборах

Но важнее гигиены внешней – гигиена политическая. Слишком насыщенной выдалась нынешняя президентская кампания: люди устали от бесконечного потока информации, мало имеющей отношения к реальному будущему страны. В океане политических обещаний и фантазий понятные, близкие и очень важные слова Президента во время вчерашнего Послания получили огромный резонанс.

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Белорусы идут на избирательные участки активно и осознанно. Массово выражают свою гражданскую позицию. Люди поняли, что происходит в стране, и что могут страну потерять.

За мирную страну и безопасность. Белорусы рассказывают, почему голосуют досрочно на президентских выборах

Валентина Разувалова, жительница Минска:
Его отношение к народу, к Беларуси берет за душу. Настрой людей понятен: нам не надо бойня, нам не надо улица.

Для многих белорусов досрочное голосование – уже знаковая и весьма удобная возможность сделать свой выбор не только в воскресенье. Ведь далеко не все останутся дома в погожий летний уик-энд.

За мирную страну и безопасность. Белорусы рассказывают, почему голосуют досрочно на президентских выборах

В первый день досрочного голосования на участки пришли почти 5 % избирателей. Точная явка второго дня будет известна к утру. Однако, по наблюдению экспертов, активности белорусам не занимать.

Люди в материале: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень, Александр Добриян, Анастасия Задруцкая, Ирина Андрейчикова, Валентина Разувалова, Вячеслав Данилович, Кирилл Клинов, Анатолий Ярмоленко

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Досрочное голосование продолжается в Беларуси и за ее пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 августа на участках вновь...
 
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