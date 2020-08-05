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За мирную страну и безопасность. Белорусы рассказывают, почему голосуют досрочно на президентских выборах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Досрочное голосование продолжается в Беларуси и за ее пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кто-то воскресенье, 9 августа, проведет на службе, кто-то будет отдыхать на природе. Но отдать свой голос за наше общее будущее сейчас особенно важно. Тем более накануне, 4 августа, белорусы четко услышали суть происходящего в нашей стране.
В Послании народу и парламенту Президента прозвучало самое главное – важно не потерять Беларусь. Вот и сегодня этот посыл избиратели поддерживают на досрочном голосовании.
Избирательным правом в Беларуси обладают 6 миллионов 800 тысяч человек. Анастасия Задруцкая ряды избирателей пополнила в этом году. Для того чтобы проголосовать впервые в жизни, девушка приехала в родной Гомель из Минска.
Анастасия Задруцкая, жительница Гомеля:
Все участки для голосования, а их в Беларуси около 6 тысяч, оборудованы по всем канонам избирательного законодательства. Нюанс года 2020-го – дополнительные меры безопасности.
Ирина Андрейчикова, заместитель председателя участковой избирательной комиссии:
Но важнее гигиены внешней – гигиена политическая. Слишком насыщенной выдалась нынешняя президентская кампания: люди устали от бесконечного потока информации, мало имеющей отношения к реальному будущему страны. В океане политических обещаний и фантазий понятные, близкие и очень важные слова Президента во время вчерашнего Послания получили огромный резонанс.
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Белорусы идут на избирательные участки активно и осознанно. Массово выражают свою гражданскую позицию. Люди поняли, что происходит в стране, и что могут страну потерять.
Валентина Разувалова, жительница Минска:
Для многих белорусов досрочное голосование – уже знаковая и весьма удобная возможность сделать свой выбор не только в воскресенье. Ведь далеко не все останутся дома в погожий летний уик-энд.
В первый день досрочного голосования на участки пришли почти 5 % избирателей. Точная явка второго дня будет известна к утру. Однако, по наблюдению экспертов, активности белорусам не занимать.
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За мирную страну и безопасность. Белорусы рассказывают, почему голосуют досрочно на президентских выборах
Новости Беларуси. Досрочное голосование продолжается в Беларуси и за ее пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 августа на участках вновь...
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