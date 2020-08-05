Вечером 30 июля в одной из квартир в Гродно нашли тела мужчины и женщины, сообщает Следственный комитет.
Следствие рассматривает различные версии случившегося, в том числе версию о том, что 45-летний мужчина нанес супруге множественные удары, и от полученных телесных повреждений она скончалась. После чего он, находясь в ванной комнате, совершил суицид.
Кроме того, в квартире с телесными повреждениями обнаружена их 12-летняя дочь, которая была доставлена в больницу, – информируют правоохранители.
Известно, что супруги собирались развесить и разделить совместно нажитое имущество, проживали отдельно.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Назначен ряд экспертиз, опрашиваются свидетели, следствие продолжается.