Источник материала: Новости Волковыска

Гродно муж убил свою жену, а потом покончил с собой. Их дочь была в квартире">

Вечером 30 июля в одной из квартир в Гродно нашли тела мужчины и женщины, сообщает Следственный комитет.

Следствие рассматривает различные версии случившегося, в том числе версию о том, что 45-летний мужчина нанес супруге множественные удары, и от полученных телесных повреждений она скончалась. После чего он, находясь в ванной комнате, совершил суицид.

Кроме того, в квартире с телесными повреждениями обнаружена их 12-летняя дочь, которая была доставлена в больницу, – информируют правоохранители.

Известно, что супруги собирались развесить и разделить совместно нажитое имущество, проживали отдельно.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Назначен ряд экспертиз, опрашиваются свидетели, следствие продолжается.