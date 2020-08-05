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«Вы не наследный принц»: в новом видео Прокопьев заговорил с Колей Лукашенко

05.08.2020 21:36 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Ресторатор Вадим Прокопьев, который вещает из Киева, пока Сингапур его «ждет», выкатил новое видео – и заговорил уже с 15-летним Николаем Лукашенко. Причем «как с мужчиной». Однако в ролике все равно звучат слишком резкие фразы в адрес президента, поэтому мы не можем дать ссылку на видео. Хотя оно, как и всегда, легко находится на YouTube.

В своем видеообращении к младшему сыну президента Прокопьев выражает надежду, что тот поведет себя как следует. Также ресторатор говорит, что в Беларуси нет монархии и власть не перейдет к Николаю по наследству. «Я желаю вам пережить драму сегодняшних дней, вашу личную драму – мужественно и с достоинством», – добавляет бизнесмен. Он также великодушно желает Николаю остаться жить в свободной стране.

Ролик появился на YouTube-канале Вадима Прокопьева что-то около часа назад. К моменту публикации материала его просмотрели уже почти 21 тысячу раз.

Обложка: «Украинская правда».

 
 
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Ресторатор Вадим Прокопьев, который вещает из Киева, пока Сингапур его «ждет», выкатил новое видео – и заговорил уже с 15-летним Николаем Лукашенко. Причем «как с...
 
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