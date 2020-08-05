Источник материала: Новости Волковыска

В первом полугодии белорусы получили 142,23 млн долларов переводов из-за рубежа, что на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Нацбанк РБ.

Объем денежных переводов, полученных в Беларуси во втором квартале 2020 года через международные системы денежных переводов, достиг 74,41 млн. долларов и вырос на 6,89 млн. по сравнению с I кварталом текущего года.

Средняя сумма полученного в стране денежного перевода во втором квартале 269,3 доллара США (243,76 в первом квартале).

В свою очередь, денежные переводы из Беларуси во втором квартале составили $49,91 млн. и выросли на $12,29 млн. в сравнении с первым кварталом. Всего с начала года из страны утекли $87,53 млн. в виде денежных переводов.

Средняя сумма одного денежного перевода, отправленного из Беларуси во втором квартале, составила 413,44 долларов США (327,54 в первом квартале).

Внутри Беларуси за полгода было переведено 123 880 рублей, что в 14 раз меньше, чем год. Это связано с прекращением работы в конце прошлого года ряда внутренних систем денежных переводов.

Денежные переводы внутри страны во 2 квартале 2020 года составили всего лишь 63 844 рублей (60 033 рубля в первом квартале).