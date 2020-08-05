В Беларуси продолжат создавать инновационные центры

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси планируют создавать новые инновационные центры, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров во время посещения такого комплекса. Он год работает на базе минского завода по производству телевизоров и бытовой техники.

«Они берут идею, которая нужна промышленникам. Вот мы видели на примере Белаза активно используется их панель. Реализуют ее в материал и получают абсолютно инновационный продукт. Он становится на вооружение нашей промышленности, и мы повышаем конкурентоспособность нашей техники», – сказал Юрий Назаров.

Инновационный центр стал первым в своем роде радиотехническим кластером. Он объединил в себе технологии в сфере промышленной и потребительской электроники. Около тысячи специалистов – это промышленные дизайнеры, инженеры, программисты, тестировщики – разрабатывают инновационную продукцию для сельского хозяйства, системы образования, проекта «умный город».