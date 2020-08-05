ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси продолжат создавать инновационные центры

05.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси планируют создавать новые инновационные центры, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров во время посещения такого комплекса. Он год работает на базе минского завода по производству телевизоров и бытовой техники.

«Они берут идею, которая нужна промышленникам. Вот мы видели на примере Белаза активно используется их панель. Реализуют ее в материал и получают абсолютно инновационный продукт. Он становится на вооружение нашей промышленности, и мы повышаем конкурентоспособность нашей техники», – сказал Юрий Назаров.

Инновационный центр стал первым в своем роде радиотехническим кластером. Он объединил в себе технологии в сфере промышленной и потребительской электроники. Около тысячи специалистов – это промышленные дизайнеры, инженеры, программисты, тестировщики – разрабатывают инновационную продукцию для сельского хозяйства, системы образования, проекта «умный город».



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров посетил такой комплекс. Он год работает на базе минского завода по производству телевизоров и бытовой техники.
 
Новости дня
Новости разные
 
Выборы-2020: как проходит досрочное голосование в Беларуси, Москве и Париже?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика