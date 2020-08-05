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«Беларусь. Взросление»: 2005–2010. Третья серия
Источник материала: ОНТ
Путем проб и ошибок ещё крепче и ещё сильнее! Телеканал ОНТ продолжает цикл фильмов о пути, который прошла страна за годы независимости. «Беларусь. Взросление». Сегодня новая точка отсчета достижений – 2005 год.
Третью из пяти серий документального цикла смотрите прямо сейчас на ONT.BY.
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Путем проб и ошибок ещё крепче и ещё сильнее! Телеканал ОНТ продолжает цикл фильмов о пути, который прошла страна за годы независимости. «Беларусь. Взросление»....
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