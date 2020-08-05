«Беларусь. Взросление»: 2005–2010. Третья серия

Источник материала: ОНТ

Путем проб и ошибок ещё крепче и ещё сильнее! Телеканал ОНТ продолжает цикл фильмов о пути, который прошла страна за годы независимости. «Беларусь. Взросление». Сегодня новая точка отсчета достижений – 2005 год.

Третью из пяти серий документального цикла смотрите прямо сейчас на ONT.BY.

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