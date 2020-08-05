Власти запретили митинг Тихановской из-за «праздника»

Мингорисполком прислал кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской запрет на проведение митинга в минском парке Дружбы народов 6 августа.

Об этом сообщают в Объединенном штабе Тихановской.

Власти обосновали отказ тем, что в парке на это время запланировано праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожных войск.

«Мероприятие будет проводиться на основании решения государственного органа - Плана городских культурных мероприятий Мингорисполкома и в соответствии с предложением Министерства обороны Республики Беларусь», - говорится в письме, которое пришло Тихановской из исполкома.

Администрация Советского района Минска разместила на официальном сайте информацию о празднике 4 августа. После этого штаб подал жалобу в ЦИК, ее принесла доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

«У нас есть видеозапись, которая подтверждает, что мы сразу после регистрации подали заявки на все даты, в том числе и на 6 августа. То, что сегодня запланированы на площадке парка Дружбы народов, не имеет отношения к агитации. Мы считаем действия администрации Советского района Минска незаконными, такими, которые нарушают избирательное законодательство, мы просим это решение отменить», - заявила она.

Ковалькова отметила, что железнодорожных войск не существует в Беларуси с 2006 года, а мероприятие запланировано и будет проведено.