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«Не чувствуешь полосу под собой». Белорусские военные лётчики отработали посадку штурмовиков и истребителей на трассу М1
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские военные летчики отработали посадку самолетов – штурмовиков и истребителей – на аэродромном участке трассы М1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это требует особого пилотного мастерства и точности, ведь условия вовсе не схожи с аэродромными.
С 4 по 7 августа в Беларуси проходит первый этап оперативно-тактических учений с воздушно-военными силами и войсками противовоздушной обороны.
По легенде, диверсионно-разведывательная группа противника проникает на закрытую территорию. Цель – сорвать посадку самолетов. Тогда в ответ вертолет Ми-24 наносит авиаудар, а из Ми-8 десантируется воздушно-поисковая штурмовая группа.
В ходе боя один военнослужащий ранен. На подмогу спешит вертолет Ми-8, оснащенный специальным медицинским модулем.
Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
Этот эпизод выполнили хорошо. У нас были некоторые сомнения, потому что особенность этого участка дороги – справа и слева густой лес. Это оказывает очень существенное воздействие на аэродинамику самолета.
По сути, они идут на посадку в своего рода тоннель. Такой фрагмент трассы – потенциальный резерв и в нужный момент сможет выполнить роль оперативного аэродрома.
Под воздушным прикрытием истребителей Су-30 и поддержке с земли зенитно-ракетных комплексов на импровизированную полосу приземляются боевые самолеты Су-25, Як-130, Миг-29. Пилот за счет опыта, визуально – без специальных систем навигации – подбирает место для захода. Успех во многом определяет натренированность.
Владимир Карев, командир звена самолета Як-130:
Первую посадку самолета на дорогу белорусские летчики провели 13 лет назад. С тех пор динамика подготовки экипажей штурмовой и истребительной авиации с каждым годом растет.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Этот момент юный летчик – а ему всего 21 год – запомнит на всю жизнь. Он с детства грезил о небе. Правда, тогда управлять самолетом мог только компьютерной мышью. А сегодня первая награда – за выполненную задачу уже не на земле, а в воздухе.
Артем Черницкий, курсант 4 курса авиационного факультета Военной академии Беларуси:
Следующий эпизод – нанесение авиационного удара по наземным целям на авиаполигоне «Ружаны». Такие учения поддерживают мастерство летчиков и повышают боеспособность военно-воздушных сил Беларуси.
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«Не чувствуешь полосу под собой». Белорусские военные лётчики отработали посадку штурмовиков и истребителей на трассу М1
Новости Беларуси. Белорусские военные летчики отработали посадку самолетов – штурмовиков и истребителей – на аэродромном участке трассы М1, сообщили в программе...
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