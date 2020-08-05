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Гагарина впервые раскрыла подробности развода с Исхаковым

05.08.2020 22:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гагарина впервые раскрыла подробности развода с Исхаковым

Российская певица Полина Гагарина впервые рассказала о разводе со своим вторым мужем – фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает «Газета.ru».

Напомним, что о расставании пары стало известно в мае 2020 года.

В интервью YouTube-шоу «Конечно, Вася» Гагарина подтвердила, что ушла от мужа несколько месяцев назад, и впервые раскрыла детали предстоящего развода.

Она призналась, что не любит говорить о личной жизни, поэтому скрывала эту новость. Также звезда заявила, что она совсем не прагматичный человек и против брачных договоров.

Артистка добавила, что могла бы оставить там только одну строчку: «Если вдруг что – претензий друг к другу не имеем». 

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

 

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Теги: Новости
 
 
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Российская певица Полина Гагарина впервые рассказала о разводе со своим вторым мужем – фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает «Газета.ru». Напомним, что о...
 
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