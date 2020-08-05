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«Стараются все сюда». Что говорят пациенты, которым восстановили зрение в Новополоцке

05.08.2020 23:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Межрайонное офтальмологическое отделение в Новополоцке существует почти полсотни лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Стараются все сюда». Что говорят пациенты, которым восстановили зрение в Новополоцке

Помощь иногородним здесь оказывали и раньше, но в 2012-м его хорошо оснастили, что позволило выйти на принципиально новый уровень.

Правило «золотого часа» будет соблюдено. Что такое медицинские опорные пункты и как они сегодня работают?

Еще два дня назад они смотрели одной парой глаз на двоих. А уже сегодня, если снять повязку, шутят мужчины, прооперированный глаз у каждого видит лучше, чем нетронутый. В палате только и обсуждают золотые руки доктора.

«Стараются все сюда». Что говорят пациенты, которым восстановили зрение в Новополоцке

Очень хорошо делают и кормят хорошо вообще. Обслуживание отличное и врач хороший. Стараются все сюда.

«Стараются все сюда». Что говорят пациенты, которым восстановили зрение в Новополоцке

Стремились попасть или в Витебск, или в Минск. Но после того, когда узнали, что здесь очень хороший врач, они даже и пожалели, что туда поехали.

Люди в материале: Анастасия Бут

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Межрайонное офтальмологическое отделение в Новополоцке существует почти полсотни лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помощь...
 
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