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«Стараются все сюда». Что говорят пациенты, которым восстановили зрение в Новополоцке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Межрайонное офтальмологическое отделение в Новополоцке существует почти полсотни лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помощь иногородним здесь оказывали и раньше, но в 2012-м его хорошо оснастили, что позволило выйти на принципиально новый уровень.
Еще два дня назад они смотрели одной парой глаз на двоих. А уже сегодня, если снять повязку, шутят мужчины, прооперированный глаз у каждого видит лучше, чем нетронутый. В палате только и обсуждают золотые руки доктора.
Очень хорошо делают и кормят хорошо вообще. Обслуживание отличное и врач хороший. Стараются все сюда.
Стремились попасть или в Витебск, или в Минск. Но после того, когда узнали, что здесь очень хороший врач, они даже и пожалели, что туда поехали.
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Новости Беларуси. Межрайонное офтальмологическое отделение в Новополоцке существует почти полсотни лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помощь...
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