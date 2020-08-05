Уникальная рассрочка и специальные программы в «Минск Мир» предоставлены до конца августа

Источник материала: ОНТ

Минск Мир» предоставлены до конца августа" class="one-news__figure-img">

К решению квартирного вопроса. Меньше месяца остаётся до завершения беспрецедентной акции – 10 лет беспроцентной рассрочки на квартиру в комплексе «Минск Мир». Каждому клиенту компания-застройщик обещает индивидуальный подход.

Рассрочка на собственное жильё на 10 лет, а это 120 месяцев, – уникальный финансовый инструмент для нашей страны. Ею уже воспользовались тысячи семей. Антон и Екатерина Козловские – многодетные родители. И совсем скоро переезжают в «Минск Мир». В дом «Москва», который будет сдан уже совсем скоро.

Екатерина и Антон Козловские: «Мы взяли в рассрочку без взноса. Как бы снимаем, но эта квартира нам принадлежит! Выплачиваем, а не кому-то отдаем эти деньги».

Длительная рассрочка получает важное социальное значение. Ведь с ней «евротрёшка» в современном жилом комплексе вполне по силам обычной белорусской семье. Родители уже знают, где будут учиться их дети. А это знаменитый спортсмен, паралимпиец, предприниматель, благотворитель и отец четырех детей Алексей Талай. Выбор его семьи – «Минск Мир».

«Минск Мир» – комплекс, где изначально строится безбарьерная среда. Отмечает и условия для покупки.

«Минск Мир» – это комплекс будущего, который строится в современной Беларуси. Крупнейший проект Европы, крупнейшие инвестиции.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings: «В жилищном вопросе мы полностью поддерживаем государственную политику, которая реализуется в Беларуси. Наша компания инвестирует в строительство комплекса "Минск Мир" значительный объем собственных средств, чтобы предложить уникальные для белорусского рынка условия приобретения жилья. Это и длительная беспроцентная рассрочка, которая делает возможным покупку собственной квартиры, по сути, по цене ежемесячной аренды. И специальные программы для сотрудников здравоохранения, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями. Мы всегда готовы пойти навстречу нашим покупателям, предложив индивидуальные условия для решения квартирного вопроса».

То, о чём говорят жители комплекса «Минск Мир». Современный город, продуманный до мелочей. В каждом квартале школа или детский сад. Всего 7 школ и 12 детских садов. Множество общественных помещений, детская и взрослая поликлиники, медцентр. Большое количество коммерческой недвижимости. На первых этажах зданий помещения для магазинов, аптек, кафе и ресторанов, объектов сферы сервиса. Дворы закрыты для машин. Паркинги, как этот, по периметру. Активно ведется строительство Международного финансового центра, он будет именно здесь. Тысячи новых рабочих мест. Здесь и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. И новый городской парк.

И это центр Минска. Завершается строительство станции «Аэродромная» новой ветки метро. Пара минут будет до площади Независимости. Чуть больше на автомобиле. Дома сдаются быстрее графика. Квартал «Эмиратс Люкс» сдают на полгода раньше. А до конца года сдадут более 20 домов в четырех кварталах.

Дома и квартиры – новый стандарт. Каркасно-монолитные дома, квартиры свободной планировки, высокие потолки, бесшумные лифты. Вместо подъездов – дизайнерские лобби. Квартиры от 28-метровых студий до вместительных евротрёшек. Недавно начались продажи в новых домах. «Санкт-Петербург», «Флоренция» и «Копенгаген». В начале – самые лучшие цены. Напомним, что лучшие условия по летней акции и 10-летняя рассрочка – это только до конца августа. Но есть и кредит. Для тех, кто выберет этот вариант, – сразу несколько партнерских программ. Ставки менее 5%, в рублях и на 20 лет. Если оформлять сделку через сайт компании-застройщика – еще и выгода в пять тысяч рублей.

До конца беспрецедентной акции – беспроцентной рассрочки на 10 лет в «Минск Мир» – осталось меньше месяца. Если думали и сомневались, сейчас надо решиться. Сейчас надо изменять жизнь к лучшему.

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