ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Урожай-2020: женское лицо уборочной кампании

05.08.2020 22:26 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Урожай-2020: женское лицо уборочной кампании

В уборочной кампании – первый регион-миллионник. Брестская область преодолела этот рубеж. Всего же в стране собрано больше четырёх миллионов тонн зерна. Каждый день на жатву выезжают тысячи экипажей. За штурвалом опытные комбайнеры и молодёжь. Урожай убирают целыми семьями. Всё чаще в одной кабине оказываются муж и жена, брат и сестра, отец и дочь.  

В Могилёвской области на уборку урожая вышли сразу 13 женщин. Больше всего таких экипажей в Шкловском районе.  

Елена и Сергей Голубцовы вместе по жизни идут 27 лет. И уже пятый сезон делят не только домашний очаг, а еще и кабину зерноуборочного комбайна. Елена работает полеводом в Шкловском хозяйстве «Нива», но в «горячий» сезон она комбайнер. 

Опытный механизатор Сергей за 35 уборочных сезонов повидал разных напарников, но лучше супруги помощника не найти. Она и поможет, и подскажет, да и в четыре руки дело быстрее идет. Несмотря на семейные узы, поблажек нет. 

«На комбайне – как на корабле по морю», – шутят Голубцовы. И морские приметы тут, кажется, работают в обратную строну: женщина на комбайне – к удаче. Семейный экипаж уже намолотил больше 500 тонн, а там и до тысячи недалеко.

Урожай в «Ниве» действительно поспел хороший. Помогла погода, и к делу подошли по-хозяйски: осенью силы земли пополнили минеральными удобрениями, подкормка и защита растений – весной. Особенно уродила озимая рожь – с одного гектара собирают до 45 центнеров. 

Каждый день в поля Могилевской области выходят 1300 экипажей. Большая жатва начинается с рассветом и длится, пока не выпадет роса. На остановку лишь три причины: выгрузка, обед или плановый осмотр техники. 

Кате 19, она будущий учитель физкультуры. Но устройство комбайна знает не хуже, чем профильный предмет. Уже второй сезон студентка Могилевского государственного университета проводит каникулы в поле.  

На хрупких девичьих плечах – чистота в кабине и исправность элементов комбайна. А ведь еще пару лет назад Катя и не думала, что будет работать на такой технике. Помог совет отчима получить новую профессию. 

Убрать урожай надо как можно скорее: каждая погожая минута на вес золота. Чтобы дело шло быстрее, в этом сезоне парк аграрной техники региона пополнили 130 новых комбайнов. По традиции для хлеборобов устраивают соревнования, лучших по итогам уборочной наградят. 

Виды на урожай в Приднепровском крае большие: уже сейчас с одного гектара собирают на 8 центнеров больше, чем год назад. А ведь убрали лишь треть площадей, и есть все шансы, что урожайность ещё больше подрастет. В закромах почти 400 тысяч тонн – вклад каждого, кто в эти дни трудится в полях. Кстати, пока сюжет готовился к эфиру, хлеборобы поставили очередной рекорд – братья Дрозд из Кировского района намолотили 2000 тысячи тонн зерна.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В уборочной кампании – первый регион-миллионник. Брестская область преодолела этот рубеж. Всего же в стране собрано больше четырёх миллионов тонн зерна. Каждый...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Стараются все сюда». Что говорят пациенты, которым восстановили зрение в Новополоцке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика