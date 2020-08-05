Урожай-2020: женское лицо уборочной кампании

Источник материала: ОНТ

В уборочной кампании – первый регион-миллионник. Брестская область преодолела этот рубеж. Всего же в стране собрано больше четырёх миллионов тонн зерна. Каждый день на жатву выезжают тысячи экипажей. За штурвалом опытные комбайнеры и молодёжь. Урожай убирают целыми семьями. Всё чаще в одной кабине оказываются муж и жена, брат и сестра, отец и дочь.

В Могилёвской области на уборку урожая вышли сразу 13 женщин. Больше всего таких экипажей в Шкловском районе.

Елена и Сергей Голубцовы вместе по жизни идут 27 лет. И уже пятый сезон делят не только домашний очаг, а еще и кабину зерноуборочного комбайна. Елена работает полеводом в Шкловском хозяйстве «Нива», но в «горячий» сезон она комбайнер.

Опытный механизатор Сергей за 35 уборочных сезонов повидал разных напарников, но лучше супруги помощника не найти. Она и поможет, и подскажет, да и в четыре руки дело быстрее идет. Несмотря на семейные узы, поблажек нет.

«На комбайне – как на корабле по морю», – шутят Голубцовы. И морские приметы тут, кажется, работают в обратную строну: женщина на комбайне – к удаче. Семейный экипаж уже намолотил больше 500 тонн, а там и до тысячи недалеко.

Урожай в «Ниве» действительно поспел хороший. Помогла погода, и к делу подошли по-хозяйски: осенью силы земли пополнили минеральными удобрениями, подкормка и защита растений – весной. Особенно уродила озимая рожь – с одного гектара собирают до 45 центнеров.

Каждый день в поля Могилевской области выходят 1300 экипажей. Большая жатва начинается с рассветом и длится, пока не выпадет роса. На остановку лишь три причины: выгрузка, обед или плановый осмотр техники.

Кате 19, она будущий учитель физкультуры. Но устройство комбайна знает не хуже, чем профильный предмет. Уже второй сезон студентка Могилевского государственного университета проводит каникулы в поле.

На хрупких девичьих плечах – чистота в кабине и исправность элементов комбайна. А ведь еще пару лет назад Катя и не думала, что будет работать на такой технике. Помог совет отчима получить новую профессию.

Убрать урожай надо как можно скорее: каждая погожая минута на вес золота. Чтобы дело шло быстрее, в этом сезоне парк аграрной техники региона пополнили 130 новых комбайнов. По традиции для хлеборобов устраивают соревнования, лучших по итогам уборочной наградят.

Виды на урожай в Приднепровском крае большие: уже сейчас с одного гектара собирают на 8 центнеров больше, чем год назад. А ведь убрали лишь треть площадей, и есть все шансы, что урожайность ещё больше подрастет. В закромах почти 400 тысяч тонн – вклад каждого, кто в эти дни трудится в полях. Кстати, пока сюжет готовился к эфиру, хлеборобы поставили очередной рекорд – братья Дрозд из Кировского района намолотили 2000 тысячи тонн зерна.

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