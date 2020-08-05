5 причин использовать кофе в качестве косметического средства для кожи

Источник материала: ОНТ

Кофе можно не только пить, но и применять в качестве косметических средств, изготавливая из него скрабы, маски и компрессы. Кофеин при местном применении помогает решить разные проблемы с кожей, пишет Bazaar.ru.

Кофе способен бороться с целлюлитом . Если чрезмерное употребление его как напитка может спровоцировать появление целлюлита, то при наружном применении результат будет противоположным. Всасываясь через кожу, кофеин воздействует на жировые клетки и уменьшает количество целлюлита. Кофейный скраб – гуща от сваренного кофе – улучшит кровообращение и отток лимфы. Кофе способствует замедлению процессов старения . Он богат антиоксидантами с мощными противоокислительными свойствами, которые защищают кожу от повреждения свободными радикалами. Кофе (при местном применении) борется с гиперпигментацией и фотостарением . Активные вещества проникают в глубокие слои кожи, питают ее изнутри и не дают ей потерять сияние и упругость. Кофе отлично справляется с акне – как с воспалениями, так и с оставшимися от них рубцами. Кофейные зерна – источник хлорогеновой кислоты, которая оказывает мощное противовоспалительное и заживляющее действие. На воспаленные участки рекомендуется наносить примочку из кофе без растирающих движений, а для постакне подойдет скраб из кофейной гущи и оливкового масла. Кофе борется с внешними проявлениями усталости – с темными кругами под глазами . Кофеин расширяет кровеносные сосуды, кровоток улучшается и мешки проходят. Смешайте кофейную гущу с оливковым маслом, но не наносите растирающими движениями – кожа вокруг глаз слишком нежная.

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