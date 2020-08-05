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5 причин использовать кофе в качестве косметического средства для кожи
Источник материала: ОНТ
Кофе можно не только пить, но и применять в качестве косметических средств, изготавливая из него скрабы, маски и компрессы. Кофеин при местном применении помогает решить разные проблемы с кожей,
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Кофе можно не только пить, но и применять в качестве косметических средств, изготавливая из него скрабы, маски и компрессы. Кофеин при местном применении помогает...
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