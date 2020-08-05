ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

5 причин использовать кофе в качестве косметического средства для кожи

05.08.2020 22:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

5 причин использовать кофе в качестве косметического средства для кожи

Кофе можно не только пить, но и применять в качестве косметических средств, изготавливая из него скрабы, маски и компрессы. Кофеин при местном применении помогает решить разные проблемы с кожей, пишет Bazaar.ru. 

  1. Кофе способен бороться с целлюлитом. Если чрезмерное употребление его как напитка может спровоцировать появление целлюлита, то при наружном применении результат будет противоположным. Всасываясь через кожу, кофеин воздействует на жировые клетки и уменьшает количество целлюлита. Кофейный скраб – гуща от сваренного кофе – улучшит кровообращение и отток лимфы.
  2. Кофе способствует замедлению процессов старения. Он богат антиоксидантами с мощными противоокислительными свойствами, которые защищают кожу от повреждения свободными радикалами.
  3. Кофе (при местном применении) борется с гиперпигментацией и фотостарением. Активные вещества проникают в глубокие слои кожи, питают ее изнутри и не дают ей потерять сияние и упругость.
  4. Кофе отлично справляется с акне – как с воспалениями, так и с оставшимися от них рубцами. Кофейные зерна – источник хлорогеновой кислоты, которая оказывает мощное противовоспалительное и заживляющее действие. На воспаленные участки рекомендуется наносить примочку из кофе без растирающих движений, а для постакне подойдет скраб из кофейной гущи и оливкового масла.
  5. Кофе борется с внешними проявлениями усталости – с темными кругами под глазами. Кофеин расширяет кровеносные сосуды, кровоток улучшается и мешки проходят. Смешайте кофейную гущу с оливковым маслом, но не наносите растирающими движениями –  кожа вокруг глаз слишком нежная.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кофе можно не только пить, но и применять в качестве косметических средств, изготавливая из него скрабы, маски и компрессы. Кофеин при местном применении помогает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уникальная рассрочка и специальные программы в «Минск Мир» предоставлены до конца августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика