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В Минске построили общежитие для почти 300 военнослужащих

05.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске построили общежитие на территории войсковой части номер 3214. Там базируется бригада спецназа. Новоселье отметят почти 300 военнослужащих.

На девяти этажах однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Внутри вся необходимая мебель и бытовая техника. Здесь будут жить военнослужащие-контрактники, которые еще не успели обзавестись семьей, а также курсанты факультета Внутренних войск.

«Поначалу молодому контрактнику, да и офицеру тоже, сложно. При небольшом денежном довольствии еще и квартирной хозяйке 230 долларов платить – очень накладно. А в общежитии плата минимальная, как говорят, дешевле только даром. Будет приемлемая коммунальная плата. Общежитие и предназначено для того, чтобы поддержать молодых ребят, которые только начали свою службу», – заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев.

За последние пять лет для военнослужащих внутренних войск в Беларуси построено около 500 квартир. Около двух тысяч военных еще нуждаются в улучшении жилищных условий.



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Теги: Минск
 
 
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На девяти этажах однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Внутри вся необходимая мебель и бытовая техника.
 
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