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В Минске построили общежитие для почти 300 военнослужащих
05.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске построили общежитие на территории войсковой части номер 3214. Там базируется бригада спецназа. Новоселье отметят почти 300 военнослужащих.
На девяти этажах однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Внутри вся необходимая мебель и бытовая техника. Здесь будут жить военнослужащие-контрактники, которые еще не успели обзавестись семьей, а также курсанты факультета Внутренних войск.
«Поначалу молодому контрактнику, да и офицеру тоже, сложно. При небольшом денежном довольствии еще и квартирной хозяйке 230 долларов платить – очень накладно. А в общежитии плата минимальная, как говорят, дешевле только даром. Будет приемлемая коммунальная плата. Общежитие и предназначено для того, чтобы поддержать молодых ребят, которые только начали свою службу», – заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев.
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На девяти этажах однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Внутри вся необходимая мебель и бытовая техника.
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