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Владимир Караник: мы готовим документы о внедрении такого института, как резидентура
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По планам Минздрава, так называемые опорные пункты будут развернуты во всех городах с населением свыше 80 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их уже оснащают самым современным оборудованием и, конечно, укрепляют кадрами.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
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Новости Беларуси. По планам Минздрава, так называемые опорные пункты будут развернуты во всех городах с населением свыше 80 тысяч человек, сообщили в программе...
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