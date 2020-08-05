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Владимир Караник: мы готовим документы о внедрении такого института, как резидентура

05.08.2020 23:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По планам Минздрава, так называемые опорные пункты будут развернуты во всех городах с населением свыше 80 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правило «золотого часа» будет соблюдено. Что такое медицинские опорные пункты и как они сегодня работают?

Их уже оснащают самым современным оборудованием и, конечно, укрепляют кадрами.

Владимир Караник: мы готовим документы о внедрении такого института, как резидентура

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Мы готовим документы о внедрении такого института, как резидентура. Определенные специальности, которые востребованы в опорных клиниках, можно будет получить, пройдя углубленное двухлетнее или трехлетнее обучение и выйдя оттуда уже готовым специалистом с практическими навыками и с хорошей теоретической подготовкой.

Люди в материале: Владимир Караник, Анастасия Бут

 
 
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Новости Беларуси. По планам Минздрава, так называемые опорные пункты будут развернуты во всех городах с населением свыше 80 тысяч человек, сообщили в программе...
 
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Правило «золотого часа» будет соблюдено. Что такое медицинские опорные пункты и как они сегодня работают?
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