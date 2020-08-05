Владимир Караник: мы готовим документы о внедрении такого института, как резидентура

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По планам Минздрава, так называемые опорные пункты будут развернуты во всех городах с населением свыше 80 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правило «золотого часа» будет соблюдено. Что такое медицинские опорные пункты и как они сегодня работают?

Их уже оснащают самым современным оборудованием и, конечно, укрепляют кадрами.





Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Мы готовим документы о внедрении такого института, как резидентура. Определенные специальности, которые востребованы в опорных клиниках, можно будет получить, пройдя углубленное двухлетнее или трехлетнее обучение и выйдя оттуда уже готовым специалистом с практическими навыками и с хорошей теоретической подготовкой.