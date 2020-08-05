|
Правило «золотого часа» будет соблюдено. Что такое медицинские опорные пункты и как они сегодня работают?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В городах Беларуси, где проживает более 80 тысяч человек, будут созданы межрайонные специализированные медицинские центры. И еще пять дополнительных, чтобы добраться в них можно было из любого уголка страны всего за час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впрочем, кабинеты, отделения и центры узкой специализации уже давно работают в базовых клиниках страны. Например, только в Полоцке и Новополоцке их более двух десятков. Так что же такое межрайонные центры или медицинские опорные пункты и как они сегодня работают?
Межрайонное офтальмологическое отделение в Новополоцке существует почти полсотни лет. Помощь иногородним здесь оказывали и раньше, но в 2012-м его хорошо оснастили, что позволило выйти на принципиально новый уровень.
Ежегодно только Людмила Рудова меняет по 1200 хрусталиков и делает столько же операций по удалению катаракты.
Людмила Рудова, заведующая офтальмологическим отделением Новополоцкой ЦГБ:
По сути, отделение выполняет те же функции, что и крупные частные клиники. Разница лишь в том, что здесь такие вмешательства бесплатны. Оплачиваются только материалы и то не все.
Анастасия Бут, корреспондент:
Александр Стома, главный врач Полоцкой ЦГБ:
И уникальность нашей системы в том, что города не пошли, Полоцк и Новополоцк, по системе дублирования. Созданный межрайонный центр позволяет сконцентрировать в одном месте профессиональные кадры и высокотехнологичное оборудование.
На базе каждой из двух больниц, хоть и называются они городскими, сконцентрирована помощь пациентам со всех близлежащих районов по самым разным направлениям. Не зря регион сами врачи называют северо-восточным бастионом медицины. 14 межрайонных специализированных центров. В Новополоцке – травматология, офтальмология, акушерство и гинекология, 11 в Полоцке – малоинвазивной и эндоскопической хирургии, гемодиализа.
А онкологический диспансер в период пандемии и вовсе практически превратился в диагностический центр. Отечественный компьютерный томограф круглосуточно проверял на пневмонии пациентов местных, а также из Ушачского, Докшицкого, Глубокского, Россонского районов.
Николь Кочкина, врач-рентгенолог Полоцкого межрайонного онкологического диспансера:
И таких центров на базе крупных государственных клиник немало.
О том, что жизнь показала правильность создания межрайоных медицинских центров, переоснащения служб экстренной помощи, говорил во время Послания народу и Парламенту Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Последовательное создание межрайонных клиник с одной стороны позволит сконцентрировать ресурсы на определенных районах. С другой – обеспечит доступность высококвалифицированной помощи не хуже, чем в областных центрах и столице. И правило «золотого часа» будет соблюдено, в каком бы уголке Беларуси не находился пациент, экстренно нуждающийся в помощи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правило «золотого часа» будет соблюдено. Что такое медицинские опорные пункты и как они сегодня работают?
Новости Беларуси. В городах Беларуси, где проживает более 80 тысяч человек, будут созданы межрайонные специализированные медицинские центры. И еще пять...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)