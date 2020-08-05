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Правило «золотого часа» будет соблюдено. Что такое медицинские опорные пункты и как они сегодня работают?

05.08.2020 23:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В городах Беларуси, где проживает более 80 тысяч человек, будут созданы межрайонные специализированные медицинские центры. И еще пять дополнительных, чтобы добраться в них можно было из любого уголка страны всего за час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правило «золотого часа» будет соблюдено. Что такое медицинские опорные пункты и как они сегодня работают?

Впрочем, кабинеты, отделения и центры узкой специализации уже давно работают в базовых клиниках страны. Например, только в Полоцке и Новополоцке их более двух десятков. Так что же такое межрайонные центры или медицинские опорные пункты и как они сегодня работают?

Расскажет Анастасия Бут.

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Межрайонное офтальмологическое отделение в Новополоцке существует почти полсотни лет. Помощь иногородним здесь оказывали и раньше, но в 2012-м его хорошо оснастили, что позволило выйти на принципиально новый уровень.

Правило «золотого часа» будет соблюдено. Что такое медицинские опорные пункты и как они сегодня работают?

Ежегодно только Людмила Рудова меняет по 1200 хрусталиков и делает столько же операций по удалению катаракты.

Правило «золотого часа» будет соблюдено. Что такое медицинские опорные пункты и как они сегодня работают?

Людмила Рудова, заведующая офтальмологическим отделением Новополоцкой ЦГБ:
Операции по поводу катаракты с малыми разрезами, малоинвазивными, то, что называется водой или с проколами, выполняются в обычной государственной клинике межрайонного уровня.

Правило «золотого часа» будет соблюдено. Что такое медицинские опорные пункты и как они сегодня работают?

По сути, отделение выполняет те же функции, что и крупные частные клиники. Разница лишь в том, что здесь такие вмешательства бесплатны. Оплачиваются только материалы и то не все.

Правило «золотого часа» будет соблюдено. Что такое медицинские опорные пункты и как они сегодня работают?

Анастасия Бут, корреспондент:
Условно медицинская помощь в нашей стране разделена на четыре уровня. Первый – это ФАПы, амбулатории, районные больницы. Второй – межрайонные специализированные центры, о которых сегодня и речь. Третий – учреждения здравоохранения области. И четвертая ступень – республиканские научно-практические центры.

Правило «золотого часа» будет соблюдено. Что такое медицинские опорные пункты и как они сегодня работают?

Александр Стома, главный врач Полоцкой ЦГБ:
Ориентир взят, как было сказано вчера Президентом, на развитие межрайонных центров по оказанию специализированной медицинской помощи, которые являются, по сути, сегодня вторым-третьим уровнем оказания медицинской помощи.

И уникальность нашей системы в том, что города не пошли, Полоцк и Новополоцк, по системе дублирования. Созданный межрайонный центр позволяет сконцентрировать в одном месте профессиональные кадры и высокотехнологичное оборудование.

Правило «золотого часа» будет соблюдено. Что такое медицинские опорные пункты и как они сегодня работают?

На базе каждой из двух больниц, хоть и называются они городскими, сконцентрирована помощь пациентам со всех близлежащих районов по самым разным направлениям. Не зря регион сами врачи называют северо-восточным бастионом медицины. 14 межрайонных специализированных центров. В Новополоцке – травматология, офтальмология, акушерство и гинекология, 11 в Полоцке – малоинвазивной и эндоскопической хирургии, гемодиализа.

Правило «золотого часа» будет соблюдено. Что такое медицинские опорные пункты и как они сегодня работают?

А онкологический диспансер в период пандемии и вовсе практически превратился в диагностический центр. Отечественный компьютерный томограф круглосуточно проверял на пневмонии пациентов местных, а также из Ушачского, Докшицкого, Глубокского, Россонского районов.

Правило «золотого часа» будет соблюдено. Что такое медицинские опорные пункты и как они сегодня работают?

Николь Кочкина, врач-рентгенолог Полоцкого межрайонного онкологического диспансера:
Ранее в нашем отделении был установлен аппарат с шестискановым срезом. На данный момент 64 скановых среза, что позволяет нам более четко дифференцировать различные патологии.

Правило «золотого часа» будет соблюдено. Что такое медицинские опорные пункты и как они сегодня работают?

И таких центров на базе крупных государственных клиник немало.

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О том, что жизнь показала правильность создания межрайоных медицинских центров, переоснащения служб экстренной помощи, говорил во время Послания народу и Парламенту Президент.

Правило «золотого часа» будет соблюдено. Что такое медицинские опорные пункты и как они сегодня работают?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Жизнь показала правильность создания системы межрайонных медицинских центров (так называемых опорных клиник) – мы их будем развивать, а также переоснащения служб скорой и неотложной помощи. Эта работа должна быть завершена максимально быстро. На это направим все средства, выделенные международными финансовыми организациями, все до цента. В том числе продолжим оснащать региональные клиники компьютерными томографами. Мы убедились, насколько это необходимо.

Правило «золотого часа» будет соблюдено. Что такое медицинские опорные пункты и как они сегодня работают?

Последовательное создание межрайонных клиник с одной стороны позволит сконцентрировать ресурсы на определенных районах. С другой – обеспечит доступность высококвалифицированной помощи не хуже, чем в областных центрах и столице. И правило «золотого часа» будет соблюдено, в каком бы уголке Беларуси не находился пациент, экстренно нуждающийся в помощи.

Люди в материале: Людмила Рудова, Анастасия Бут, Александр Стома, Николь Кочкина, Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. В городах Беларуси, где проживает более 80 тысяч человек, будут созданы межрайонные специализированные медицинские центры. И еще пять...
 
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