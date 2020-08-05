Германия ответила на просьбу Тихановской вразумить Лукашенко. Самое важное о выборах

Привет! Перед вами наша уже традиционная подборка новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.
Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех
Надежды оставались до последнего, но минские власти все-таки запретили кандидату Светлане Тихановской 6 августа организовывать большой митинг-концерт в парке Дружбы народов. Как следует из разъяснений Мингорисполкома, агитационную встречу устраивать нельзя, потому что в это время на площадке состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожных войск (хоть кто-нибудь раньше знал о существовании этого дня?!).
Беларус пять лет проработал омоновцем, но затем решил сменить род деятельности – и сейчас занимается фотографией в Гродно. Он записал интеллигентное видеообращение к экс-коллегам, в котором напомнил им, что сейчас люди «не хотят войны и не хотят драться» – они всего лишь пытаются сделать так, чтобы произошли перемены. И призвал не выполнять преступные приказы. Видео мужчины, уж точно заслуживающее вашего внимания, смотрите по ссылке.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал, что попытки Беларуси создать из России образ врага возымеют печальные последствия. По его словам, российско-беларуские отношения, Союзное государство, интеграция превратились в мелкую разменную монету в ходе избирательной кампании в республике. Политик отметил, что сложно отделаться от мысли, что происходящие разные казусы (речь, похоже, о 33 арестованных в Беларуси бойцах) – это часть политической технологии. А именно, заметил Медведев, стремление вылепить образ противника и так достичь политического результата.
Ресторатор Вадим Прокопьев, вещающий из Киева, пока Сингапур его «ждет», выкатил новое видео – и заговорил уже с 15-летним Николаем Лукашенко. Причем «как с мужчиной». Тут вкратце описываем, к чему бизнесмен призвал младшего сына президента. Он, кстати, в оппозиции к действующей власти: об этом со ссылкой на слова Александра Лукашенко рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон после того, как взял у главы Беларуси интервью.
Светлана Тихановская попросила о помощи канцлера Германии Ангелу Меркель, попутно отчитав Лукашенко за то, что он «опустошил» Беларусь. «Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, – это честных выборов. Нам надоело, что нами управляет этот диктатор. Мы устали», – выразилась Тихановская. И Германия отреагировала! Правительство страны приняло обращение к сведению, но Берлин, правда, пока не станет комментировать высказывания Тихановской, поскольку выборы уже вот-вот – 9 августа.
В разных точках страны независимых наблюдателей то выгоняют с участков для голосования, то даже задерживают (а некоторым потом присуждают сутки). Глава ЦИК Лидия Ермошина в своем фирменном стиле объяснила, почему так происходят. Если кратко: людей удаляют с участков с помощью милиции, потому что они якобы «дебоширят»: мол, находятся на участке в состоянии алкогольного опьянения, угрожают, ведут фото- и видеосъемку без разрешения. Но есть мир Ермошиной, а есть фото- и видеофакты, которые наглядно показывают быт независимых наблюдателей. Вот и они:
В списке кандидатов в президенты – пять человек. Вот они:
действующий президент Александр Лукашенко;
жена блогера Сергея Тихановского Светлана;
экс-депутат Анна Канопацкая;
сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев;
председатель «Грамады» Сергей Черечень.
Ключевые даты
Выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование уже здесь, оно продлится до 8 августа.