Германия ответила на просьбу Тихановской вразумить Лукашенко. Самое важное о выборах

Источник материала: KYKY

Привет! Перед вами наша уже традиционная подборка новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.

Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

Надежды оставались до последнего, но минские власти все-таки запретили кандидату Светлане Тихановской 6 августа организовывать большой митинг-концерт в парке Дружбы народов. Как следует из разъяснений Мингорисполкома, агитационную встречу устраивать нельзя, потому что в это время на площадке состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожных войск (хоть кто-нибудь раньше знал о существовании этого дня?!).

Беларус пять лет проработал омоновцем, но затем решил сменить род деятельности – и сейчас занимается фотографией в Гродно. Он записал интеллигентное видеообращение к экс-коллегам, в котором напомнил им, что сейчас люди «не хотят войны и не хотят драться» – они всего лишь пытаются сделать так, чтобы произошли перемены. И призвал не выполнять преступные приказы. Видео мужчины, уж точно заслуживающее вашего внимания, смотрите по ссылке .

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал , что попытки Беларуси создать из России образ врага возымеют печальные последствия. По его словам, российско-беларуские отношения, Союзное государство, интеграция превратились в мелкую разменную монету в ходе избирательной кампании в республике. Политик отметил, что сложно отделаться от мысли, что происходящие разные казусы (речь, похоже, о 33 арестованных в Беларуси бойцах) – это часть политической технологии. А именно, заметил Медведев, стремление вылепить образ противника и так достичь политического результата.

Ресторатор Вадим Прокопьев, вещающий из Киева, пока Сингапур его «ждет», выкатил новое видео – и заговорил уже с 15-летним Николаем Лукашенко. Причем «как с мужчиной». Тут вкратце описываем , к чему бизнесмен призвал младшего сына президента. Он, кстати, в оппозиции к действующей власти: об этом со ссылкой на слова Александра Лукашенко рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон после того, как взял у главы Беларуси интервью.

Светлана Тихановская попросила о помощи канцлера Германии Ангелу Меркель, попутно отчитав Лукашенко за то, что он «опустошил» Беларусь. «Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, – это честных выборов. Нам надоело, что нами управляет этот диктатор. Мы устали», – выразилась Тихановская. И Германия отреагировала ! Правительство страны приняло обращение к сведению, но Берлин, правда, пока не станет комментировать высказывания Тихановской, поскольку выборы уже вот-вот – 9 августа.

В разных точках страны независимых наблюдателей то выгоняют с участков для голосования, то даже задерживают (а некоторым потом присуждают сутки). Глава ЦИК Лидия Ермошина в своем фирменном стиле объяснила , почему так происходят. Если кратко: людей удаляют с участков с помощью милиции, потому что они якобы «дебоширят»: мол, находятся на участке в состоянии алкогольного опьянения, угрожают, ведут фото- и видеосъемку без разрешения. Но есть мир Ермошиной, а есть фото- и видеофакты, которые наглядно показывают быт независимых наблюдателей. Вот и они:

В списке кандидатов в президенты – пять человек. Вот они:

действующий президент Александр Лукашенко;

жена блогера Сергея Тихановского Светлана;

экс-депутат Анна Канопацкая;

сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев;

председатель «Грамады» Сергей Черечень.

Ключевые даты

Выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование уже здесь, оно продлится до 8 августа.