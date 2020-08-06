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Как разгрузить спину, если вы постоянно сидите? Вот девять советов
Источник материала: Tut.by
Импровизированные рабочие места дома стали нормой для многих: это и обеденный стол, и диван, и даже пол. Ни один из таких вариантов не идеален для спины.
Боль в пояснице — наиболее распространенная проблема костно-мышечной системы. Меры, которые помогут взять ее под контроль, — это улучшение физического и психического здоровья, достаточное количество сна, контроль массы тела.
Что с этим делать?
Что касается идеального положения для спины, то, скорее всего, во время сидения оно будет индивидуальным для каждого. Однако
И дома, и в офисе жизненно важно регулярно двигаться. И хотя само сидение не повреждает позвоночные структуры напрямую, есть существенная польза, когда вы сидите не больше 20 минут, а затем делаете перерыв.
Важно понимать, что длительное сидение уменьшает приток крови к мозгу и снижает цереброваскулярную функцию, влияя на когнитивную способность. Снижение мозгового кровотока компенсируется, когда во время долгого сидения делают частые кратковременные перерывы для ходьбы.
Вот девять советов от американского терапевта Келли Старретта, о которых врач рекомендует вспомнить, прежде чем садиться за работу.
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Импровизированные рабочие места стали нормой для многих людей. Часто это обеденный стол, диван или даже уголок на полу. Ни один из таких вариантов не идеален для...
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