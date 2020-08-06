«Виновника не нашли, но возмещение выплатили». Чем закончилась история с тройным ДТП на МКАД

Источник материала: Tut.by

Эта история началась в конце прошлого года, когда минчанка Лилия Соколова на своем Renault попала в ДТП сразу с двумя автомобилями. Сначала в ее полосу резко выехал грузовик Iveco, который пытался увернуться от подрезавшего его другого грузовика. Столкновения избежать не удалось. А после экстренного торможения в автомобиль Лилии врезался водитель едущего сзади автомобиля.





В результате ДТП автомобиль Лилии оказался сильно поврежден и сзади, и спереди. Но страховое возмещение она получила только за повреждения, нанесенные при ударе сзади. А вот водителя грузовика Iveco в ГАИ посчитали невиновным. К тому же на момент ДТП у него не было действующего полиса «автогражданки». Девушка долго переписывалась со всеми инстанциями, но в итоге все сводилось к тому, что ей нужно было обращаться в суд.

Однако, адвокаты, прочитавшие эту историю, посоветовали Лилии пойти по-другому пути.

— Мы решили помочь Лилии, потому что ситуация нам показалась несправедливой, - рассказал адвокат Антон Гашинский. - Человек понес финансовые потери, и закон должен быть на ее стороне и защищать. А то, что ГАИ не может разобраться, кто виновен, а кто нет — не вина пострадавшей. Мы оказали Лилии Соколовой юридическую помощь — помогли выбрать правильное направление действий, составили заявление в бюро по транспортному страхованию. Помощь была оказана безвозмездно.

— В заявлении я указала, что ГАИ признала факт допущенных нарушений при расследовании обстоятельств ДТП, но так как сроки наложения административного взыскания истекли, привлечь водителя Iveco к ответственности уже нельзя. Устав Бюро по транспортному страхованию предусматривает, что если у виновника ДТП нет страховки, то выплату потерпевшему производят из фонда бюро, - продолжает Лилия.

Отметим, что положением о страховой деятельности предусмотрено, что вред, причиненный имуществу потерпевшего, возмещается также при наличии грубой неосторожности потерпевшего или отсутствии вины причинителя вреда (пункт 2 статьи 179). Вина водителя Iveco не была доказана, но так как его автомобиль явился причинителем вреда, то у владельца возникла обязанность по возмещению вреда в соответствии со статьей 948 Гражданского кодекса.

Заявление в Бюро по транспортному страхованию Лилия отнесла 31 марта 2020 года, но дело тянулось еще три месяца.

— В Бюро писали запрос в ГАИ с просьбой определить статус водителя грузовика — является ли он причинителем вреда. На что ГАИ отвечали, что виновником признан скрывшийся водитель второго грузового автомобиля. И ни слова о причинителе вреда, возмущается водитель. - А ведь у меня уже был ответ замначальника ГАИ республики о том, что водитель Iveco все же является причинителем вреда!

В конце мая Лилия Соколова получила ответ от Бюро по транспортному страхованию. В выплате ей отказали на основании того, что ГАИ не установила автомобиль и водителя, причинившего вред, чья ответственность наступила в указанном ДТП. А согласно пункта 39 Устава бюро по транспортному страхованию возмещение можно получить только в случаях причинения вреда жизни и (или) здоровью потерпевшего неустановленным транспортным средством. При этом, бюро было готово вернуться к рассмотрению вопроса о выплате возмещения при предоставлении документов, где будет указано транспортное средство, причинившее вред.



Ответ Бюро по транспортному страхованию

— Устав от этих бесконечных переписок, я записалась на прием к директору Бюро по транспортному страхованию. Но до него так и не дошла, поскольку в бюро объявлен карантин и посещения запрещены.

И хотя к директору попасть не удалось, заявления Лилии Соколовой были переданы юристам бюро, которые получили все же ответ от ГАИ, где водитель Iveco был признан причинителем вреда.



В конце июля пришло письмо из Бюро по транспортному страхованию о том, что возмещение выплачено

— После этого юристы бюро согласились с нашими доводами, признали мою правоту и выплатили страховое возмещение. Хочу сказать, что сумму возмещения насчитали справедливо. Мне выплатили 6750 рублей, и этих денег хватило, чтобы компенсировать свои расходы на ремонт, поскольку прошло семь месяцев и девять дней с момента аварии, то к этому времени я уже отремонтировала автомобиль за свой счет. Но сколько было отписок, унижений, и потерянного времени, хотя закон был на моей стороне.