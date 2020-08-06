В Украине хотят ввести льготы для ИТ-сектора - можно ли сравнить их с ПВТ?

Источник материала: Tut.by

Волна налоговых преференций для ИТ-сектора дошла и до Украины. После налогового маневра в Российской Федерации внести изменения в Налоговый кодекс предложили и депутаты Верховной рады Украины, зарегистрировав законопроект № 3933 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения субъектов индустрии информационных технологий». Юристы REVERA объяснили, какие льготы и изменения предусмотрены в предложенном законопроекте и как они соотносятся с режимом ПВТ.

Артем Хандрико Старший юрист, руководитель субпрактики Startup Hub компании REVERA

Василиса ЗайцеваЮрист практики IT/IP компании REVERA

Какие льготы предусматривает законопроект?

снижение ставки налога на прибыль в 2 раза (с 18% до 9%);

освобождение от военного сбора (сейчас 1,5%);

подоходный налог предлагается снизить до 5% (сейчас 18%);

уменьшение размера единого социального взноса (обязательное социальное страхование) до 5% (сейчас 22%).

Стоит отметить, что, скорее всего, фактическое применение ставок в 5% будет доступно не всем. Устанавливается минимальный размер уплачиваемых налогов — 22% от пяти минимальных заработных плат, то есть это та сумма, которая в любом случае поступает в бюджет.

Получается, что ставка непосредственно в 5% будет применяться только в том случае, если заработная плата, выплачиваемая работнику, будет превышать определенный минимум. Предполагается, что по зарплатам, не достигшим такого минимума, станет применяться общая ставка.

Кто будет являться субъектом индустрии информационных технологий и как получить льготы?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Scott Graham / Unsplash

Применять льготы смогут компании, которые на протяжении предыдущих четырех последовательных отчетных (налоговых) кварталов совокупно и одновременно соответствовали следующим критериям:

90% доходов компании должны быть профильными — это всего шесть видов экономической деятельности:

Издание другого программного обеспечения; Издание компьютерных игр; Компьютерное программирование; Консультации по вопросам информатизации; Деятельность по управлению компьютерным оборудованием; Другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем.

50% и более расходов в себестоимости реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг должна составлять заработная плата работников;

у компании отсутствует налоговый долг;

относительно компании судом не принято постановление о признании должника банкротом.

Для вновь созданных компаний, осуществляющих хозяйственную деятельность менее 12 месяцев, соответствие первым двум критериям определяется по результатам каждого отдельного отчетного (налогового) квартала.

Законопроект детально определяет не только критерии ИТ-компаний, но и порядок получения ими льгот.

Чтобы получить статус субъекта индустрии информационных технологий, компания не позднее чем за 30 календарных дней до начала отчетного (налогового) квартала представляет в контролирующий орган по своему местонахождению: регистрационное заявление, финансовую отчетность, заверенные копии первичных документов, подтверждающие право на получение льгот.

Решение принимается в течение 20 рабочих дней с момента предоставления заявления. Предполагается ведение специального реестра субъектов индустрии информационных технологий.

Есть ли подводные камни?

Украинские парламентарии предлагают достаточно суровые последствия утраты статуса субъекта индустрии информационных технологий: ИТ-компания, не соответствующая установленным критериям, обязана уплатить недоудержанную сумму налогов и сборов на общих основаниях в соответствующий бюджет, а также уплатить пеню и штрафные санкции в размере 25% суммы начисленного налогового обязательства за квартал, в котором допущено несоответствие.

При этом, если несоответствие будет выявлено в ходе проверки контролирующим органом, компании начисляются налоги и сборы на общих основаниях и штрафные (финансовые) санкции в размере 200% суммы начисленного налогового обязательства.

По традиции, что имеем в сравнении с ПВТ?

Парламентарии, по всей видимости, пока что не стремятся создать в Украине условия полноценной инвестиционно благоприятной среды для привлечения иностранных компаний, что характерно для белорусского ПВТ. Основная цель законопроекта, на наш взгляд, последовать современным тенденциям и удержать свои ИТ-компании, которые на сегодняшний день имеют большой выбор площадок для развития бизнеса.

ПВТ, в свою очередь, предлагает айтишникам комплекс мер, направленных на создание полноценного льготного режима. При этом, несмотря на простоту получения статуса субъекта индустрии информационных технологий в Украине, утрата этого статуса влечет серьезные последствия.

В отличие от ПВТ, где доначисление налогов может быть только в случаях совершения резидентом определенных нарушений, украинский законопроект предполагает финансово неблагоприятные последствия для субъектов в виде не только доначисления налогов, но и дополнительных штрафов. ПВТ в этом аспекте видится «безопаснее», ведь если проект окажется просто коммерчески неудачным, резидент Парка не будет наказан дополнительными налогами или штрафом.