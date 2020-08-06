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В Украине хотят ввести льготы для ИТ-сектора - можно ли сравнить их с ПВТ?
Источник материала: Tut.by
Волна налоговых преференций для ИТ-сектора дошла и до Украины. После
Какие льготы предусматривает законопроект?
Стоит отметить, что, скорее всего, фактическое применение ставок в 5% будет доступно не всем. Устанавливается минимальный размер уплачиваемых налогов — 22% от пяти минимальных заработных плат, то есть это та сумма, которая в любом случае поступает в бюджет.
Получается, что ставка непосредственно в 5% будет применяться только в том случае, если заработная плата, выплачиваемая работнику, будет превышать определенный минимум. Предполагается, что по зарплатам, не достигшим такого минимума, станет применяться общая ставка.
Кто будет являться субъектом индустрии информационных технологий и как получить льготы?
Применять льготы смогут компании, которые на протяжении предыдущих четырех последовательных отчетных (налоговых) кварталов совокупно и одновременно соответствовали следующим критериям:
Для вновь созданных компаний, осуществляющих хозяйственную деятельность менее 12 месяцев, соответствие первым двум критериям определяется по результатам каждого отдельного отчетного (налогового) квартала.
Законопроект детально определяет не только критерии ИТ-компаний, но и порядок получения ими льгот.
Чтобы получить статус субъекта индустрии информационных технологий, компания не позднее чем за 30 календарных дней до начала отчетного (налогового) квартала представляет в контролирующий орган по своему местонахождению: регистрационное заявление, финансовую отчетность, заверенные копии первичных документов, подтверждающие право на получение льгот.
Решение принимается в течение 20 рабочих дней с момента предоставления заявления. Предполагается ведение специального реестра субъектов индустрии информационных технологий.
Есть ли подводные камни?
Украинские парламентарии предлагают достаточно суровые последствия утраты статуса субъекта индустрии информационных технологий: ИТ-компания, не соответствующая установленным критериям, обязана уплатить недоудержанную сумму налогов и сборов на общих основаниях в соответствующий бюджет, а также уплатить пеню и штрафные санкции в размере 25% суммы начисленного налогового обязательства за квартал, в котором допущено несоответствие.
При этом, если несоответствие будет выявлено в ходе проверки контролирующим органом, компании начисляются налоги и сборы на общих основаниях и штрафные (финансовые) санкции в размере 200% суммы начисленного налогового обязательства.
По традиции, что имеем в сравнении с ПВТ?
Парламентарии, по всей видимости, пока что не стремятся создать в Украине условия полноценной инвестиционно благоприятной среды для привлечения иностранных компаний, что характерно для белорусского ПВТ. Основная цель законопроекта, на наш взгляд, последовать современным тенденциям и удержать свои ИТ-компании, которые на сегодняшний день имеют большой выбор площадок для развития бизнеса.
ПВТ, в свою очередь, предлагает айтишникам комплекс мер, направленных на создание полноценного льготного режима. При этом, несмотря на простоту получения статуса субъекта индустрии информационных технологий в Украине, утрата этого статуса влечет серьезные последствия.
В отличие от ПВТ, где доначисление налогов может быть только в случаях совершения резидентом определенных нарушений, украинский законопроект предполагает финансово неблагоприятные последствия для субъектов в виде не только доначисления налогов, но и дополнительных штрафов. ПВТ в этом аспекте видится «безопаснее», ведь если проект окажется просто коммерчески неудачным, резидент Парка не будет наказан дополнительными налогами или штрафом.
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